PR: Stauning RYE, SMOKE und KAOS – jetzt in größerer Flasche und neuem Design

Die Standard-Range der dänischen Brennerei Stauning ist jetzt in größeren 0,7 Liter Flaschen und in komplett neuem Design verfügbar. Darüber informiert uns Kirsch Import heute in seiner Aussendung. Alle weiteren Informationen zu Staunings RYE, KAOS und SMOKE und vor allem zur Brennerei selbst und den neun Freunden, die hinter der Destillerie stehen, finden Sie in der folgenden Aussendung:

Neun Freunde, eine Vision, drei authentisch dänische Whiskys:

Stauning RYE, SMOKE und KAOS – jetzt in größerer Flasche und neuem Design

Treffen sich vier Ingenieure, ein Lehrer, ein Koch, ein Fleischer, ein Helikopterpilot und ein Arzt… Im Fall von Stauning ist das kein Witz, sondern der Beginn einer äußerst erfolgreichen Reise in die Welt von Single Malt und Co. 2005 kamen die neun Freunde zusammen – mit einer Vielzahl an Erfahrungen aus verschiedensten Berufen ausgestattet, nur nicht in der Whisky-Herstellung. Das hielt die abenteuerlustigen Dänen aber keineswegs davon ab, eine gemeinsame Vision in die Tat umzusetzen: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter zu machen.



„Er fängt den Geruch des Landes, der Dünen, der Heide und des Windes ein. Ein Whisky, der den Ort reflektiert: offen, wild, entspannt, rein“, schwärmt zum Beispiel Whisky-Autor Dave Broom über Stauning. Seit der ersten Abfüllung 2011, dem Young Rye, hat es die Brennerei von der dänischen Westküste aus zu internationaler Anerkennung gebracht. Jetzt ist die Standard-Range bestehend aus RYE, KAOS und SMOKE (zuvor PEAT) in der größeren 0,7 Liter Flasche im komplett neuen Design verfügbar.

Ihre Geschichte beginnt in einem alten Schlachthaus im kleinen Ort Stauning, das mit experimentellem Gründergeist zur Destillerie umfunktioniert wurde. Von der Etikettiermaschine aus Lego bis zum „Malz-Wender“ bauten die Gründer vieles selbst und nutzten, was vorhanden war. Wie etwa einen Fleischwolf zum Mahlen des Getreides.



Mit dem eigenen Malzboden oder den 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills aus Kupfer verwendet Stauning bis heute eine Mischung aus klassischen, im Zuge der Industrialisierung verloren gegangenen Methoden in Kombination mit neuen Ideen. Seit 2018 sind diese in der ikonischen neuen Destillerie mit ihrer markanten Silhouette zu Hause, die durch ihre großen Fenster alle Schritte der Whisky-Herstellung nachvollziehbar macht.

Die Experimentierfreude der neun Freunde erstreckt sich ebenso sehr auf ihre Danish Whiskys. Ihr Ziel: Whiskys mit klar dänischem Charakter, die ihre Herkunft aromatisch spiegeln und hochleben lassen. Grundlage für die Stauning-Produktion ist daher all jenes, das um die Brennerei herum wächst: lokal angebaute Gerste und Roggen, Torf aus dem Klosterlund-Museum, das Dänemarks Torf-Gewinnung dokumentiert, Heidekraut.



Die Destillation über offenem Feuer verleiht dem teils geräucherten New Make tiefe, komplexe Aromen. Zu voller Reife gelangt er in Bourbon Barrels und Virgin Oak Casks oder aber in mit Mezcal, Cognac, Calvados, Rum oder Wermut vorbelegten Fässern.

So entstehen faszinierende Abfüllungen wie RYE. 51% Roggen- und 49% Gerstenmalz – jeweils vom hauseigenen Malzboden – bilden die Basis für den Standard von Stauning. Dieser reflektiert die Abenteuerlust der Gründer, denn Roggen zu mälzen, ist aus gutem Grund eher ungewöhnlich. Der Aufwand für den Whisky mit deutlichen Getreidenoten und einem langen, weichen, fruchtig-süßen Finish lohnt sich.



Neben dieser flüssigen Version eines frisch gebackenen Roggenbrotes zählt SMOKE zur Core Range. Für die Weiterentwicklung von PEAT wird Malz über einer Kombination aus Torf und etwas Heidekraut geräuchert, was dem Whisky einzigartig dänische Aromen verleiht. Gereift unter reichlich Luftzufuhr von der Westküste Dänemarks balanciert der rauchige Däne frische Zitronennoten und Lagerfeuerrauch.

Dritter im Bunde ist KAOS – im Grunde alles, was Stauning tut, in einer Flasche. Etwas Rauch, etwas Würze, Süße und viel Komplexität vereinen sich in einem äußerst vielseitigen Whisky. Dafür vermählen die Brenner RYE mit rauchigen Single Malt Whiskys der Destillerie. Der Name KAOS basiert auf Thorvald Stauning, der den Slogan „Stauning oder Chaos“ nutzte, um 1935 als dänischer Premierminister wiedergewählt zu werden.



Was Stauning ausmacht, befindet sich jetzt nicht mehr allein in der Flasche. Die neuen Flaschen stellen die Geschichte der Destillerie am Ringkøbing Fjord dar – aufwendig illustriert von dem dänischen Künstler Asbjørn Staunstrup Lund. Die schräge Beschichtung in mattem Schwarz lehnt sich an die markanten Winkel des Brennereigebäudes an.

Stauning Danish Whisky RYE

Floor Malted Rye Whisky

Fasstyp: Virgin American Oak Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Frisch gebackenes Roggenbrot, Weingummi und ein Hauch von Pfeffer in der Nase. Sanfte getrocknete Früchte, reife Kirschen und pfeffrige Eiche werden am Gaumen ausgeglichen durch Vanille und Zitrusschalen, die zu einem langen und weichen, zugleich pfeffrigen wie fruchtig-süßen Finale führt.

Stauning Danish Whisky SMOKE

Floor Malted Single Malt Whisky

Fasstyp: First Fill Makers Mark Casks

47% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Der Geschmack von summenden Bienen und dem Heidekraut der Moorlandschaft in einer Flasche: Sanfter Lagerfeuerrauch vermischt sich mit eleganten Noten von Zitrusfrüchten und Honig. Im Mund öffnet sich eine intensive Komposition von Tabak, Nüssen, Vanille und frischen Kräutern.

Stauning Danish Whisky KAOS

Floor Malted Triple Malt Whisky

Fasstyp: stark ausgebrannte Virgin American Oak Barrels, First Fill Makers Mark Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Getreide, Schokolade, Eiche, Karamell, Zimt und Lagerfeuer leiten den komplexen Genuss ein. Im Geschmack erinnert KAOS an einen geräucherten Schokoladenriegel mit Noten von Nougat, Karamell, Lakritze, süßem Apfel und Eiche. Der lange, rauchige Nachklang ist geprägt von Vanille, Orange, Tabak, getrockneten roten Früchten und mehr Eiche