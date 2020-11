Neu: Fercullen 18 Year Old Five Elements Limited Edition

Von der Powerscourt Distillery erscheint eine weitere Abfüllung ihres Fercullen Single Malt. Für diesen Fercullen 18 Year Old Five Elements Limited Edition greift die Brennerei auf Spirit einer einzigen, nicht benannten irischen Destillerie zurück. Powerscourts Master Distiller Noel Sweeney, der über dreißig Jahre Erfahrung in der irischen Whiskey-Industrie vorweisen kann, entwickelte diese Abfüllung und vermählt hier Whiskeys mit unterschiedlichen Fasseinflüssen. Die Casks aus Amerikanischer Weißeiche und Europäische Eiche waren vorbelegt mit Bourbon, Rotwein, Ruby Port, Rotwein und Rum.

Der Fercullen 18 Year Old Five Elements Limited Edition ist auf 1.500 Flaschen limitiert. Er wird online auf der Website der Brennerei für €180.00 und bei ausgewählten Händlern in Irland erhältlich sein.