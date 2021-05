PR: Temple Bar Whiskey Online-Tasting mit DIY Foodpairing am 28. Mai 2021 um 20 Uhr

Ein kreatives Online-Tasting mit Temple Bar Whiskeys und irischen Genüssen, die zur Pubkultur passen, bietet irish-whiskeys.de am 28. Mai 2021 um 20 Uhr. Der Clou daran: Einen Teil des Foodpairings kann und soll man anhand einfacher Rezepte und Einkaufslisten selbst vorbereiten (manche Zutaten werden mit den Samples mitgeschickt, manche Genüsse kommen auch fix und fertig).

Wenn das für Sie spannend und spaßig klingt, dann finden Sie im untenstehenden Text alles Wissenswerte dazu, und natürlich ein Link zur Anmeldung:

irish-whiskeys.de lädt ein zum Temple Bar Whiskey Zoom-Tasting mit DIY Foodpairing am 28. Mai

Auch in diesem Monat bietet Irish Whiskeys wieder ein besonderes Zoom Tasting an. Diesmal widmen sie sich dem Thema Temple Bar Whiskeys und woher eigentlich so genannte Pub Whiskeys stammen.

Doch werden nicht nur 4 tolle Whiskeys verkostet, sondern diese werden noch mit anderen Lebensmitteln gepaart. Für dieses Tasting sind wir wieder kreativ für euch geworden und diesmal dürft ihr zu Hause selbst aktiv werden zur Vorbereitung des Tastings. Zu jedem Whiskey haben wir uns etwas besonderes überlegt, so dass ihr an diesem Abend euch Irland wirklich nach Hause holt.

Zu dem ersten Whiskey paaren wir ein Open Sandwich in zwei Varianten. Für die original irische Temple Bar Version kauft ihr noch Frischkäse und Räucherlachs. Für die zweite Version erhaltet ihr Käse von uns, aus unserer lokalen Käserei: Hungener Käsescheune. Bei Kauf des Tastingsets erhaltet ihr von uns vorab ein original irisches Rezept für das Soda Bread und eine Einkaufsliste.

Als zweiten Whiskey werden wir den Temple Bar Malbec Cask verkosten. Der Malbec Wein, der in diesem Fass zuvor lagerte, werden wir zuerst verkosten, dann den Whiskey, um zu sehen, welchen Einfluss der Wein auf den Whiskey genommen hat.

Ein weiteres Highlight ist der Temple Bar Distillery Cask. Eine sehr limitierte Sonderabfüllung, von der wir einige wenige Flaschen erhalten haben. Diesen Whiskey werden wir mit original irischen Shortbread paaren. Das Shortbread backt uns Ann McKiernan von McKiernan’s Cafe. Eines der sehr wenigen irischen Café’s in Deutschland.

Und zum Abschluss bereiten wir gemeinsam einen Irish Coffee zu. Den Kaffee dazu erhaltet ihr von uns und wir bereiten diesen nach original Temple Bar Rezeptur zu. Den Kaffee dazu erhalten wir von der Privatrösterei Philipp.

Freut euch auf einen tollen Abend mit vielen Informationen rund um The Temple Bar Whiskey.

Das Zoom Tasting findet am 28.05.2021 um 20 Uhr statt.

Ein paar Tage vor dem Tasting erhaltet ihr den Link für das Zoom Event, sowie eine Einkaufsliste per E-Mail.

Das Set besteht aus 4 Whiskeys je 5 cl, 100 g Käse, Coffee bag, 5 cl Malbec Wein, Shortbread:

The Temple Bar Signature Blend – Abv. 40 %

The Temple Bar 12 Y – Abv. 40 %

The Temple Bar Malbec Cask Finish – Abv. 46 %

The Temple Bar Distillery Cask – Abv. 46 %

Das Set kostet 57,90 €.

Das Tasting Set könnt ihr hier bestellen: http://www.irish-whiskeys.de/Temple-Bar-Zoom-Tasting-Set-4x-005-l