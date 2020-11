PR: Tomatin 1999/2020 1st Fill Bourbon Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Freunde der Destillerie Tomatin, aber nicht nur die, werden sich für eine neue Einzelfassabfüllung der Highland-Brennerei begeistern können, die dort exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt wurde. Die 190 Flaschen in Fassstärke aus dem First Fill Bourbonfass sind ab sofort im Webshop des Händlers aus Treuenbrietzen erhältlich, zu einem Flaschenpreis von 129,90 €.

Mehr zu dieser Abfüllung und den Link zum Shop finden Sie im nachfolgenden Pressetext:

Tomatin 1999/2020 1st Fill Bourbon Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Heute wollen wir Ihnen eine neue Exklusiv-Abfüllung für deinwhisky.de vorstellen, die sowohl geschmacklich wie auch optisch mächtig was zu bieten hat.



Dieses wundervolle Einzelfass aus der Tomatin Brennerei wurde am 01.11.1999 destilliert und reifte über 20 Jahre in einem 1st Fill Bourbon Barrel bevor es am 28.09.2020 exklusiv für deinwhisky.de auf lediglich 190 Flaschen abgefüllt wurde. Ein herrlicher Single Malt mit üppigen süßen und fruchtigen Noten aus dem Ex-Bourbon Cask. Der Whisky überzeugt mit reifen, hellen, sowie exotischen Früchten, süßem Honig und Bienenwachs, üppiger Vanille und einer schönen Eichenwürze.

Die Abfüllung kommt in einer schweren, dekorativen Holzbox mit Magnetverschlüssen, sowie einer Filztasche.

Destilliert: 01.11.1999

Abgefüllt: 28.09.2020

Fassnummer: 34163

Limitiert auf 190 Flaschen.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/