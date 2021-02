PR: Two Stacks führt die Irish Whiskey Tradition fort mit ihrem ersten peated Single Malt

Und wieder einmal gibt es Interessantes aus Irland zu vermelden, zu uns gebracht durch den Importeur und Spezialisten für irischen Whiskey, irish-whiskeys.de. Der Two Stacks Smoke & Mirrors ist nicht nur einer der eher seltenen peated irish Whiskeys, zusätzlich wurde er zu einem großen Teil in ex-Imperial Stout Fässern gereift.

Was das für den Geschmack des Whiskeys bedeutet, mehr über seine Geschichte und die Idee dahinter sowie die offiziellen Tasting Notes erfahren Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Die Two Stacks Geschichte geht weiter: Smoke & Mirrors, der einzigartige Whiskey mit einem hohen Anteil an getorftem Single Malt. Smoke & Mirrors ist das Resultat einer Kollaboration von irischen Produzenten, die ihre Expertise als Brauer und Destillateure für das Premiuprodukt mit eingebracht haben.

Mit dem Anspruch der irischen Whiskeykultur des 19. Jahrhunderts gerecht zu warden, besteht Smoke & Mirrors aus 30 % Peated Malt – Torf ist der zentrale Punkt eines Whiskeys voller Geschmack, weich und dem Gaumen schmeichelnd. Um dies zu erreichen erhält Smoke & Mirrors seine samtige Textur von 10 % Double Malt, 30 % Peated Malt und 60 % Stout Malt. Der Whiskey wurde in der Great Nothern Distillery gebrannt und greift bevor er in der Killowen Distillery im County Down von Hand abgefüllt wurde.

Was Two Stacks als Stout Malt bezeichnet, ist Whiskey (zweifach- oder dreifach destilliert), der dann in ex-Imperial Stout Bierfässern von irischen Craft-Brauern reift. Dieser Whiskey macht den größten Anteil am Smoke & Mirrors Single Malt aus.. Die Idee beide kreativen Welten zu vereinen war für Two Stacks wichtig. Den Stouteinfluss nimmt man sofort am Gaumen wahr. Er unterstützt die Seidigkeit des Malz und hinterlässt eine trockene Kakaonote im Finish.

‘’Smoke & Mirrors is both innovative in its crafting and age-old in its ingredients, providing a unique back-to-the-future premium spirt for discerning Irish whiskey lovers. The history in the use of peat in Ireland for malting purposes is foggy and can lead to inaccuracies. There is certainly strong evidence to support the claim that peat was used in the malting of barley in Ireland in the early 1800’s, particularly in the north of the country where the love of Single Malt was strongest. The south too enjoyed the benefits of peat but things become even more foggy once mix mash bills are mentioned. Whatever the case, its popularity began to wane. The expansion of transport networks and importation of cheap coal brought about the decline in the use of peat before it all but vanished in the distilling industry. Now, we are seeing a mini revival with a number of independent brands recently releasing peated expressions and for good reason: its complex sweet undertones have an ability to bind flavours together harmoniously breathing life into your glass.”