PR: Frühjahrs-Aktionen bei JACK DANIEL’S Gentleman Jack und Single Barrel sowie Woodford Reserve

Freunde amerikanischen Whiskys können in nächster Zeit im Handel besondere Angebote finden, die Brown-Forman Deutschland für die Konsumenten geschnürt hat. Man richtet sich dabei ebenso an Einsteiger in die Kategorie des Bourbons und Tennessee Whiskeys, als auch an jene, die mit einer Single Barrel Abfüllung Spezielleres erkunden wollen. Konkret geht es um JACK DANIEL’S Gentleman Jack und JACK DANIEL’S Single Barrel aus Tennessee und den Kentucky Straight Bourbon Woodford Reserve.

Hier alle Infos, die wir von Brown Forman Deutschland für Sie bekommen haben:

Frühjahrspromotions für die Super Premium Marken im Brown-Forman Deutschland Portfolio

Hamburg, 15. Februar 2021 – Mit hochwertigen Mehrwert-Promotions lenkt Brown-Forman Deutschland ab sofort im deutschen Lebensmittelhandel den Fokus auf JACK DANIEL’S Tennessee Whiskeys Gentleman Jack und Single Barrel sowie den Bourbons Woodford Reserve.

„Die große Nachfrage der Konsumenten nach Premium Whiskey hält an. Mit ausgewählten Geschenksets, die neben Probiergrößen auch attraktive Gratiszugaben beinhalten, geben wir der starken Kategorie nochmals zusätzliche Wachstumsimpulse“,

so Nils Rieckmann, Manager Trade Marketing bei Brown-Forman Deutschland.

Der für seinen besonders milden Geschmack bekannte JACK DANIEL’S Gentleman Jack wird in zwei unterschiedlichen Formaten angeboten:

Das Set mit der 0,2-l Flasche (9,99 Euro, UVP) ist ideal für ein erstes Kennenlernen dieses Super Premium Mitglieds der JACK DANIEL’S Markenfamilie. Es enthält einen Tumbler als Gratis-Beigabe und kommt in limitierter Auflage ab April 2021 in den deutschen Lebensmittelhandel.

Die 0,7-l Flasche ist bereits ab Mitte Februar 2021 als Geschenkset (28,49 Euro, UVP) mit einem Shaker im Gentleman Jack Design erhältlich und bietet die perfekte Ausstattung zum Mixen von Cocktails. Das Rezept für einen Whiskey Sour sowie die Skalierung für die richtige Menge befinden sich bereits auf dem Shaker. Der Deckel aus Edelstahl dient als Messbecher und Einschenkhilfe. Zweitplatzierungsdisplays verstärken die Aufmerksamkeit am Point of Sale.

Auch der exklusive JACK DANIEL’S Single Barrel, bei dem weniger als jedes hundertste der gelagerten Fässer die hohen Ansprüche an einen Single Barrel Select erfüllt, wird in der 0,7-l Flasche ab Mitte März 2021 im Geschenkset angeboten: mit Whiskey Steinen mit Single Barrel Branding. Ein Must-Have für Connaisseure, denn die Steine sorgen für eine angenehme Kühlung, ohne den Geschmack des Whiskeys zu verwässern. Passende Zweitplatzierungsdisplays erzielen eine noch stärkere Präsenz der Geschenksets (38,99 Euro, UVP) im Handel.

Das Woodford Reserve Geschenkset bietet die einmalige Gelegenheit, den feinen Bourbon, den über 200 Aromen auszeichnen und der in der kleinsten und ältesten noch in Betrieb befindlichen Destillerie in Kentucky hergestellt wird, in einer Probiergröße kennenzulernen. Die 0,2-l Flasche ist ausschließlich im Geschenkset (12,99 Euro, UVP) verfügbar und beinhaltet für den stilvollen Genuss zusätzlich einen Woodford Reserve Tumbler. Das Set ist ab Juni 2021 im ausgewählten Lebensmittelhandel erhältlich.