PR: Unterthurner Personal Collection – Buy a Barrel

Die Destillerie Unterthurner in Marling in Südtirol bietet zum ersten Mal ein komplettes Whiskyfass zum Kauf an (und zwei weitere Fässer mit unterschiedlichen Spirituosen, die aber hier nicht Thema sind).

Man hat uns zu Ihrer Info aus der Destillerie Unterthurner einen Pressetext gesendet, der diese erstmalige Möglichkeit weiter präzisiert. Was es über das Fasskaufprogramm zu wissen gibt, finden Sie nachfolgend.

UNTERTHURNER PERSONAL COLLECTION PROGRAMM – BUY A FULL BARREL

Knapp 70 Jahre mussten Fans der Marke Unterthurner auf die Gelegenheit zum Kauf eines vollen Fasses warten. Nun werden erstmals im Personal-Collection-Programm ein Whiskyfasss und zwei andere Spirituosenfässer mit 220 Liter Inhalt zum Kauf angeboten. Es gehört für einen Spirituosenliebhaber zu den aufregendsten Abenteuern unserer Zeit, über ein eigenes Fass zu verfügen.

Das Whiskyfass wurde mit etwas über 60 % Vol. abgefüllt.

– Unterthurner Whisky 220 Liter Barrique Destillation März 2017

Whiskyfass mit Whisky gefüllt kaufen

Das Unterthurner Buy a Barrel Programm bietet dem Käufer eine einmalige Gelegenheit sein eigenes Fass zu erwerben und zur weiteren Reifung in der Brennerei zu lagern. Das Holzfass kann zum Wunschtermin mit personalisiertem Etikett, einschließlich der Fassnummer und des Abfülldatums, sogar in Cask Strength (Fassstärke) in Flaschen abgefüllt und europaweit ausgeliefert werden. Mit dabei ist auch das Holzfass. Das Personal-Collection-Programm ist einmalig und richtet sich an Fans der Marke Unterthurner, Südtiroler Freunde und eignet sich auch als leckeres Investment. Weitere Informationen zum Fasskauf erhalten Sie über die Feinbrennerei in Marling.

Über die Privatbrennerei Unterthurner GmbH

Die Feinbrennerei Unterthurner wurde im Jahr 1947 mit Sitz in Marling bei Meran gegründet und wird von Stephan Unterthurner geführt. Zahlreiche Innovationen auf dem Gebiet des Destillierens und der Reifeprozesse sind der Kreativität und dem Ideenreichtum dieser Unternehmerfamilie zu verdanken. Das Sortiment des unabhängigen Familienunternehmens umfasst alkoholische Brände, Grappa, Geiste, Kräuterliköre, Gin, Rum und Whisky. Bekannteste Spirituose ist der Waldler, der das prämierte Portfolio der Privatbrennerei Unterthurner GmbH abrundet.