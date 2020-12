PR: Winter-Kollektion mit Limited Ugly Christmas Sweater von whiskyMerch.de

Das Whiskymagazin The Highland Herold und der Designagentur FederFuchs haben im Vorjahr ein neues Projekt gestartet, das die Vorlieben von Whiskyfans zum Tragen bringt: WhiskyMerch. Und heuer hat man sich eine Winterkollektion einfallen lassen, mit der man das Weihnachtsfest whiskyaffin begehen kann – aber in der man natürlich auch unter Umständen auch ein Last Minute Weihnachtsgeschenk für Whiskyfreunde findet.

Hier die Presseaussendung, die uns whiskyMerch.de zugesendet hat:

Winter-Kollektion mit Limited Ugly Christmas Sweater Die neue Winter-Kollektion ist da … und wer bis zum 13.12.2020 bestellt, bekommt die Sachen noch sicher vor Weihnachten geliefert.



Weihnachts-Whiskymotive wurden schon Herbst verlangt und erwartet.

Nun sind sie verfügbar und warten darauf – auf Pullis gedruckt – von Euch getragen zu werden.

Zur Winter-Kollektion gehören noch mehr als nur die Weihnachtsmotive. Es hat sich einiges angestaut und neben komplett neuen Motiven wurden auch bestehende Serien erweitert. Reinschauen lohnt sich.

Über WhiskyMerch.de

WhiskyMerch.de ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Whiskymagazin The Highland Herold und der Design-Agentur FederFuchs, und bietet seit September 2019 eine breite Auswahl an Shirts, Hoodies, Taschen und anderen Merchandise-Artikeln rund um das Thema Whisk(e)y, Schottland und Irland an. Kreative Ideen, schicke Designs und zum Teil limitierte Editionen – quasi „Whisky Couture“ von Whiskyfans für Whiskyfans.



Weitere Infos auf www.whiskymerch.de