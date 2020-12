Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie eine von 8 exklusiven Online-Verkostungen mit Laphroaig Ian Hunter Book 2!

Letzte Chance – das Gewinnspiel endet am Sonntag!

Unser neuestes Gewinnspiel gibt Ihnen die Möglichkeit, einen ganz besonderen Whisky zu verkosten, den man nicht alle Tage im Glas hat: Gemeinsam mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland gibt es den Laphroaig 30yo Ian Hunter Book 2 und vier weitere Laphroaig-Abfüllungen in einem exklusiven Onlinetasting mit Tanja Bempreiksz, Brand Ambassador für Laphroaig, und Whiskyexperts zu gewinnen.

Tanja Bempreiksz

Tanja Bempreiksz, Wahlberlinerin und ehemalige Fachjournalistin, war über lange Zeit im In- und Ausland in der Gastronomie tätig. Seit fast 10 Jahren vertritt sie nun als Brand Ambassador das Whisky Portfolio des Hauses Beam Suntory. Regelmäßige Reisen in die Brennereien intensivieren das Fachwissen der Markenbotschafterin, das sie mit Ihren Tasting-Teilnehmern teilt.

Teilnehmen kann jeder ganz entspannt aus seinem eigenen Wohnzimmer. Vor der Verkostung wird jedem Gewinner ein hochwertiges Paket zugeschickt, bestehend aus einem Dram des Ian Hunter Book 2 sowie vier weiteren spannenden Abfüllungen aus der Destillerie.



Während des exklusiven Abends haben Sie die Möglichkeit, Ihr Expertenwissen rund um die Whiskys von Laphroaig und die Destillerie mit Tanja Bempreiksz auszuweiten und uns Ihre Geschichten zu Laphroaig zu erzählen.

Die Online-Verkostung findet am 14. Januar 2021 um 19 Uhr statt – alle näheren Details erfahren die Gewinner dann von Beam Suntory Deutschland.

Der Star des Abends wird der Laphroaig 30yo Ian Hunter Book 2 – hier noch einige Infos zu ihm, bevor wir Ihnen sagen, wie Sie das Tasting gewinnen können:

Laphroaig Ian Hunter Book 2

Mit „Book 2: Building an Icon“ stellt Laphroaig den zweiten Teil der außergewöhnlichen Ian-Hunter-Serie vor. Insgesamt fünf Editionen wird die Ian Hunter-Reihe umfassen, jedes Jahr erscheint ein neuer Teil. Die Abfüllungen der einzelnen Kapitel sind in edel gefertigte Bücher eingebettet und erzählen die umfangreiche und beeindruckende Geschichte von Laphroaig und der Person, die die Destillerie maßgeblich geprägt hat. Nachdem „Book 1“ von Ian Hunters beeindruckender Persönlichkeit handelte, widmet sich „Book 2“ den vielen Stunden unermüdlicher Arbeit, die er in die Marke Laphroaig steckte. Es ist eine Hommage an das letzte Gründungsmitglied der Familie Johnston, der einst die Laphroaig Destillerie leitete und ein einzigartiges Vermächtnis hinterließ.

Der legendäre Ian Hunter

Manchmal polarisierend, aber hochgeachtet und geliebt von denen, die ihn am besten kannten: Ian Hunter ist eine der wichtigsten Personen in der Geschichte des Single Malt Whiskys. Sein Einfluss auf Islay, eine der berühmtesten Whisky-Regionen der Welt, ist unvergleichbar. Als jüngstes Mitglied der Familie Johnston stieß Ian 1908 zur Destillerie, die seine Vorfahren, die Brüder Donald und Alexander

Johnston, im Jahr 1815 gegründet hatten. Mit der Einführung von Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche in den Reifungsprozess und dem Ausbau der Produktionskapazitäten, legte er den Grundstein für die Erhältlichkeit des Single Malts in weiten Teilen der Welt und machte Laphroaig zu einem weltweit ikonischen Whisky.

„Book 2: Building an Icon“

„Book 2“ erweckt den legendären, charakteristischen Laphroaig-Geschmack auf eine einzigartige Weise zum Leben: komplex, rauchig, intensiv und oftmals provokant. Die Abfüllung lagerte 30 Jahre lang in Sherry-Fässern, wo sie die Aromen des Holzes annahm und das stürmische Klima des Atlantiks einatmete. Nicht kühlfiltriert und mit einer Kombination aus süßen, würzigen und markanten „medizinischen“ Noten ist „Book 2“ wunderbar abgerundet.

John Campbell, Destillerie Manager bei Laphroaig, sagt dazu:

„Man kann den unvergleichbar rauchigen und komplexen Whisky von Laphroaig nicht genießen, ohne dem legendären Ian Hunter Ehre zu erweisen. Sein Einfluss auf die Herstellung unseres Whiskys und auf unsere unvergleichbare Marke ist unbestreitbar, denn er hat Laphroaig zu dem gemacht, was es heute ist.“

Tasting Notes

Farbe: Rotbraun

Aroma: Getrocknete Datteln und Feigen, nach Zigarrenbox, Sahnebonbons und dunkler Schokolade, Lakritz mit medizinischen Noten, rosa Pfeffer und Piment. Das Hinzufügen von Wasser bringt Noten von Pfeifentabak und Orangenschale hervor

Geschmack: Süßer Manukahonig, geräuchertes Steinobst

Abgang: Lang und trocken

Alkoholgehalt: 48,2 %

Und so gewinnen Sie eines der acht Tickets zur Online-Verkostung mit Laphroaig Ian Hunter Book 2:

1. Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: Wann wurde die Brennerei Laphroaig gegründet?

a) 1815

b) 1518

2. Die richtige Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Ian Hunter“!

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 13. Dezember 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 14. Dezember 2020 bekannt. Die Gewinne und weitere Infos dazu werden danach durch Beam Suntory versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „Ian Hunter“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 13. Dezember 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 14. Dezember 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand der Gewinne erfolgt durch Beam Suntory Deutschland. Alle Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team