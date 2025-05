RD1 Distillery in Lexington, Kentucky eröffnet

Im Januar präsentierte RD1 Spirits die Pläne für ihre neue Schau-Brennerei an der Manchester Road in Lexington, Kentucky, USA an (wir berichteten). Die Baukosten waren mit knapp 5 Millionen Dollar kalkuliert, die geplante Fertigstellung war bis Ende August 2024 vorgesehen. Dieser Termin konnte nicht ganz eingehalten werden, denn die RD1 Distillery konnte erst am vergangenen Dienstag, am 13 . Mai eröffnet werden. Die Eröffnung erfolgte, wie The Spirits business schreibt, nur wenige Tage, nachdem RD1 eine achtstellige Finanzierungsvereinbarung mit der Private-Equity-Gesellschaft InvestBev bekannt gegeben hatte.

Die RD1 Distillery in The Commons, Lexingtons neueste mixed-use community, ist eine Forschungs- und Entwicklungsbrennerei für Experimente und Innovationen. Das Unternehmen wird seinen Kentucky Straight Bourbon weiterhin in der Western Kentucky Distilling in Beaver Dam produzieren. Zusätzlich bietet die RD1 Distillery vielfältige Besuchererlebnisse, darunter Führungen und Verkostungen. Als neueste Station des Kentucky Bourbon Trail wird sie voraussichtlich jährlich bis zu 30.000 Gäste begrüßen. Im Obergeschoss können Gäste Bourbon aus dem RD1-Portfolio oder aus experimentellen Fässern probieren, diese wechseln alle paar Monate. Auch können Besucher einen Labortermin mit Research and Development Master Distiller Dr. Gollihue buchen, um eine Fassprobe auszuwählen und diese in ein Minifass für die Lagerung zu Hause abzufüllen.