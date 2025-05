Der Destillateur-Aufbaukurs des IfGB in diesem Jahr vom 10. bis 20. Juni 2025 in Berlin

Für unsere Leserinnen und Leser, die sich beruflich oder zumindest aus Interesse mit dem praktischen Vorgang der Destillation beschäftigen: Auch in diesem Jahr bietet das Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Berlin (IfGB) wieder einen Destillateur-Aufbaukurs. Dieser findet vom 10. bis 20. Juni 2025 in Berlin statt, und eine Anmeldung hierzu ist noch möglich. Und vielleicht auch wichtig: Im nächsten Jahr kann der Destillateur-Aufbaukurs Meisterkurs-bedingt nicht stattfinden.

Untenstehend finden Sie mehr darüber in der Presseinformation:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Destillateur-Aufbaukurs 10. bis 20. Juni 2025 in Berlin: Die Anmeldung ist weiterhin möglich

Theoretische und praktische Qualifikationen sind die Basis für persönlichen und unternehmerischen Erfolg, auch in schwierigen Zeiten. Das Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Berlin (IfGB) bietet daher erneut den Destillateur-Aufbaukurs an.

Der Kurs eignet sich für Mitarbeiter aus Brennereien, von Spirituosenproduzenten und Aromenherstellern. Die einen frischen ihr Fachwissen auf, um Arbeitsabläufe im eigenen Betrieb besser zu verstehen und zu optimieren. Die anderen gewinnen einen tieferen Einblick in Zusammenhänge der Produktion und Qualitätssicherung. Auch für Quereinsteiger mit Vorkenntnissen ist dieser Kurs geeignet. Gelernten Destillateuren kann er auch als Vorbereitung auf den Destillateurmeisterkurs dienen.

Der Unterricht erfolgt durch Experten des Instituts für Gärungsgewerbe und Spezialisten der Spirituosenbranche. Der Kurs bietet Information und Schulung zu allen relevanten Themen rund um die Spirituosenproduktion von Brennereitechnologie über Technologie der Spirituosenherstellung bis hin zur sensorischen Qualitätskontrolle. Auch Themen wie Gesetzeskunde sowie Rezept- und Produktentwicklung werden ausführlich behandelt. Der Unterricht beinhaltet fachpraktischen Unterricht in Kleingruppen zur Qualitätssicherung im Labor und zur Rezept- und Produktentwicklung, der Likörherstellung sowie der Sensorik. Ein besonderes Highlight wird erneut der Destillationstag in der Deutschen Spirituosen Manufaktur in Berlin-Marzahn sein. Unser Institut ist als Bildungsträger nach AZAV zertifiziert, sodass je nach Bundesland verschiedene Bildungsgutscheine zum Einsatz kommen können.

Die Anmeldung ist gut gestartet. Eine Registrierung ist weiterhin möglich. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Sie bzw. einen Ihrer Mitarbeiter als Teilnehmer des IfGB-Aufbaukurses für Destillateure begrüßen könnten. Details entnehmen Sie bitte unserer Website.

Bitte beachten Sie, dass der Destillateur-Aufbaukurs nächstes Jahr (2026), Meisterkurs-bedingt, nicht stattfinden kann.