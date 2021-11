Sammler von Whiskyminiaturen, der Whisky scheußlich findet, könnte 35.000 Pfund für Sammlung bekommen

Was passiert, wenn man 40 Jahre lang Whiskyminiaturen sammelt, obwohl man Whisky eigentlich geschmacklich entsetzlich findet?

Man möchte vermuten, dass man dafür wohl des öfteren den Vogel gezeigt bekommt – aber die richtige Antwort ist: Man wird um wahrscheinlich 35.000 Pfund, umgerechnet fast 41.000 Euro, reicher. Zumindest könnte das Brian Marshall aus Kettering in Northamptonshire passieren, der mittlerweile fast 4000 Miniaturen mit meist schottischen Whisky gesammelt und in 130 Kartons in seiner Garage gelagert hat.

Diese Sammlung geht nun bis zum 14. November bei Glidings in eine Online-Auktion, in insgesamt 244 Losen. Marshall meinte zunächst, dass die Sammlung wohl an die 8000 Pfund einbringen könnte, war dann aber komplett überrascht, als er den Schätzpreis von 35.000 Pfund erfuhr. Und es sind tatsächlich einige richtige Schätze darunter: Zwei Port Ellen aus dem Jahr 1969 und 1970, ein Macallan 18yo 1971, ein 30 Jahre alter Macallan aus dem Jahr 1966 oder ein Laphroaig 1967.

Die Füllstände der Miniaturen (ein riesiges Problem bei diesen kleinen Flaschen), sind durch die Bank für das Alter der Miniaturen recht gut, meist an der Schulter oder etwas darunter, aber es gibt auch solche, bei der der Füllstand noch hoch im Hals ist – und manche, die eigentlich kaum mehr etwas enthalten).

Das teuerste Lot steht momentan bei 105 Pfund (neun Dumpy bottles von The Whisky Conoisseur), die billigsten sind jetzt, da wir diesen Artikel verfassen, bei 30 Pfund. Rechnen Sie bei allen Preisen noch 24% Käufergebühren drauf.

Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, bei der Online-Auktion bei Gildings mitzumachen – so können Sie es hier tun. Wie gesagt, sie läuft noch bis 14. November.