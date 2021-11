Gordon & MacPhail steigert Jahresgewinn um über 40% auf 13,9 Millionen Pfund

Ein gutes Geschäftsjahr meldet der unabhängige Abfüller und Besitzer der Destillerie Benromach und der im Bau befindlichen Destillerie The Cairn, die im nächsten Sommer eröffnen soll: Trotz der widrigen Umstände wie Brexit und Corona konnte man bei Gordon & MacPhail in Elgin den Gewinn von 9,8 Millionen auf 13,9 Millionen Pfund steigern – das ist ein sattes Plus von über 40% im Zeitraum vom Februar 2020 bis Februar 2021.

Auch der Umsatz ist in dieser Periode gestiegen, allerdings nur leicht von 33,7 auf 34,1 Millionen Pfund. Dabei performten die internationalen Märkte besser als UK, weil man am heimischen Markt in der Gastronomie stärker vertreten und damit auch von den Lockdowns mehr getroffen wurde. Und auch das Ausbleiben der ausländischen Touristen schadete dem Umsatz daheim.

Zum Erfolg des Unternehmens trug auch die Speyside-Brennerei Benromach bei: Dort konnte man den Verkauf um 16% im Wert und 17% in der Menge steigern. Gordon & MacPhail führt das zum Teil auch auf das neue Packaging zurück.