Scapegrace kündigt erste Abfüllungen ihrer Core Range an

Die neuseeländische Brennerei Scapegrace, die bisher limitierte Abfüllungen veröffentlichte, kündigt das Erscheinen ihrer ersten Whisky Core Range an.

Die beiden Bottlings Anthem und Vanguard wurden aus neuseeländischem Gletscherwasser und lokal angebauter Gerste hergestellt, beim Mälzen wurde anstatt von Torf die in Neuseeland beheimatete Pflanze Manuka verwendet. Danial McLaughlin, Mitbegründer von Scapegrace, hierzu:

“The smokiness we get from Manuka is complex and dry, with eucalyptus, menthol and forest floor style notes. These intricacies help to bring a lighter and more versatile smoke to our whisky that also lets the cereal from our new make shine in a balanced profile.”