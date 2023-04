Seit November erhältlich: Ballantine’s x J. Demsky

Bereits im November 2022 erschienen ist eine limitierte Abfüllung des Blended Scotch Ballantine’s, die in Kooperation mit J.Demsky entstanden ist.

Der in Spanien lebende bildende Künstler und Kreative hat den größten Teil seiner Karriere damit verbracht, mit mehreren Dimensionen und verschiedenen Formen und Perspektiven zu experimentieren, wie es im Artikel bei whiskyintelligence heißt. In seine Arbeit für die Limited Edition Ballantine’s x J. Demsky floss auch seine Beschäftigung in seiner Jugend mit japanischen Mecha- und Science-Fiction-Filme ein. Die von J. Demsky entworfenen Flaschen sind seit November 2022 in ausgewählten Märkten und Einzelhändlern weltweit erhältlich, ohne dass die und eine UPV genannt werden. Auf Youtube findet sich ein Promotion-Video für die Abfüllung, welches die Arbeit von J. Demsky skizziert, und das wir hier einbinden: