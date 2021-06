Serge und Angus verkosten Kilchoman (Fèis Ìle 2021 Session 7)

Auch wenn in einigen Teilen Deutschlands und in Österreich heute Feiertag ist: Die Whiskywelt macht keine Pause und feiert weiter das Fèis Ìle, und so haben weder Serge Valentin und Angus MacRaild noch wir hier bei Whiskyexperts Zeit zur Muße.

Ein Dutzend Tasting Notes Whiskys aus der Brennerei Kilchoman sind es, die Serge und Angus heute geschrieben haben, und durch die Bank werden die Whiskys sehr gut benotet. Einige Standards sind dabei, und einige Einzelfassabfüllungen.

Ohne viel Vorrede also hier die Wertungen:

Abfüllung Punkte