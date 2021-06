PR: Laphroaig stellt Fèis Ìle-Geschenkbox für Friends of Laphroaig und deren Freunde vor

Seit 18 Uhr gehen die Mails an die Friends of Laphroaig hinaus: Anlässlich des Fèis Ìle 2021 hat sich Laphroaig wieder eine Idee für die Friends einfallen lassen: Diese können Freunde mit einer Geschenkbox beschenken, für die sie nur die Versandkosten bezahlen.

Wir das geht und was in der Versandbox enthalten ist, können Sie in der untenstehenden Info nachlesen. Den Link zum Bestellen erhalten die Friends of Laphroaig in der jetzt losgeschickten Mail – und falls sie selbst ein Friend of Laphoraig werden wollen, können Sie sich hier zu diesem Programm anmelden.

Hello Friend,



ein Besuch auf unserer schönen Insel Islay ist immer eine Reise wert, gerade zum Fèis Ìle. Da dies in diesem Jahr leider nicht möglich ist, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen, wie Ihr Eure Leidenschaft für guten Whisky trotzdem teilen könnt. Denn auch wenn wir Euch dieses Jahr nicht in unserer Destillerie begrüßen können, so lasst uns doch gemeinsam anstoßen und Islay in seiner schönsten Form feiern.



Als Geste der Freundschaft haben wir für Euch eine exklusive Geschenkbox zusammengestellt. Sie beinhaltet neben einer kleinen Flasche unseres Laphroaig 10 Years Old, handgemachtes Shortbread der Familienbäckerei Kraus aus Süddeutschland und zwei Untersetzer aus Leder. Das Shortbread wird neben Cranberrys zusätzlich mit unserem Laphroaig Whisky verfeinert. Dadurch entwickelt sich im Gebäck der volle und typische Geschmack unseres

Single Malts.



Eine solche Überraschung wird Eure Freundschaft bestimmt um einen weiteren schönen Moment bereichern. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist schnell genug eine der limitierten Geschenkboxen zu bestellen.

Für jede Geschenkbox übernehmt Ihr nur die Versandkosten.



Wir sagen schon einmal Sláinte und gehen fest davon aus, dass sich bald auch wieder die Gelegenheit für einen gemeinsamen Dram finden wird.



Dein Laphroaig Team