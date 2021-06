Serge verkostet: 3 Whiskys aus Dufftown (incl. Paragon of Time No.2)

Premiere heute für Serge Valentin, mit zwei Publikationen an einem Tag – und der Anlass ist, dass Diageo heute in Greenwich offiziell den Singleton of Dufftown 54yo Paragon of Time vorgestellt hat (wir haben über die Abfüllung bereits Anfang Mai berichten können) – und mit dessen Verkostungsnotizen wollte er nicht bis nach dem Ende des Islay-Festivals warten. Also packt er gleich zwei andere besondere aus der Destillerie Dufftown dazu – und wir haben das Vergnügen, darüber zu berichten.

Hier also drei ausgezeichnete Dufftown in der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Dufftown-Glenlivet ‚Over 8 years‘ (80 proof, OB, 1960s) 90 Dufftown 44 yo 1975/2019 (41.8%, Hunter Laing, Platinum Old & Rare, 239 bottles) 89 The Singleton of Dufftown 54 yo 1966/2021 ‚Paragon of Time No.2‘ (44.1%, OB, 235 bottles) 92

Und heute ausnahmsweise mal nicht die Brennerei als Titelbild für die Story, sondern die neue Abfüllung: