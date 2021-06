PR: Wolfburn Langskip gewinnt Goldmedaille bei den Scotch Whisky Masters

Die kleine Destillerie Wolfburn im Norden Schottlands hat sich bei Whiskyfreunden mit ihren Abfüllungen einen guten Namen gemacht. Und auch bei Wettbewerben kann sie Juroren immer wieder überzeugen. So zuletzt bei den Scotch Whisky Masters, wo der Wolfburn Langskip mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Mehr zum Langskip und der Auszeichnung in der nachfolgenden englischsprachigen Pressemitteilung:

Wolfburn Langskip Scoops Top Honours

Wolfburn’s Langskip single malt whisky has won top honours at The Spirits Business Awards, being awarded a Gold Medal in the highly prestigious Scotch Whisky Masters competition.

‘Langskip has previously won several international awards, but this one is especially pleasing as it’s our first UK gold medal, and doubly impressive coming from the Scotch Whisky Masters. We’re chuffed to bits.’ Mark Westmorland, Global Brand Ambassador

Langskip is Wolfburn’s flagship single malt whisky, being matured for six years in top-quality bourbon barrels and bottled at a premium 58% ABV, to ensure a huge depth of flavour.

‘Whisky fans globally have been enjoying it since launch three years ago,’

comments Mark.