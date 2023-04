Serge verkostet: Caperdonich

Ein eigenartiger Zauber geht von diesen ‚Lost Distilleries‘ aus. Zumeist recht wenig beachtet in den Zeiten, in denen sie noch den Status einer arbeitenden Brennerei haben, ändert sich ihre Anerkennung und der Wert ihrer Whiskys, je länger das Ende ihrer Tätigkeit her ist, und je geringer die Fass-Bestände der Destillerie werden. Diese Exklusivität führt hier dann zu einer deutlichen Steigerung des Genusses.

Abfüllungen der ‚Lost Distillery‘ Caperdonich, die 2002 ihre Produktion einstellte, sind nach Serge Valentin noch nicht selten, jedoch immer seltener werdend. In seiner heutigen Verkostung bündelt er sieben unabhängige Abfüllungen unterschiedlicher Produktions- und Abfüllungs-Jahre. Ebenso unterschiedlich fallen auch die Bewertungen aus, wobei die meisten schon in den höheren 80er angesiedelt sind, und zwei auch glatte 90 Punkte erhalten. Wir erwarten hier, dass bei den Preisen und Verfügbarkeiten dieser Abfüllungen die Gesetzmäßigkeiten des Marktes nun in Gänze wirken.

Abfüllung Punkte

Caperdonich 22 yo 1992/2014 (47.7%, Liquid Treasures, bourbon, 152 bottles) 83 Caperdonich 37 yo 1972/2010 (47.8%, Reifferscheid, Romantic Rhine, sherry octave, cask #47373, 71 bottles) 90 Caperdonich 20 yo 2000/2020 (54.1%, Valinch & Mallet, bourbon hogshead, cask # 29511, 315 bottles) 86 Caperdonich 21 yo 2000/2022 (55.5%, Signatory Vintage, hogshead, cask #29484, 171 bottles) 86 Caperdonich 22 yo 2000/2022 (55.2%, Wu Dram Clan, 3rd Anniversary Collection, hogshead, cask #294480, 246 bottles) 87 Caperdonich 25 yo 1997/2022 (56.2%, The Duchess, hogshead, cask #30900, 298 bottles) 90 Caperdonich 24 yo 1997/2021 (53.2%, The Alcohol Bar, Taiwan, barrel, cask #5876, 261 bottles) 89