Serge verkostet: Edradour mal Drei

Ohne über die Einleitung zum heutigen Tastings auf Whiskyfun intensiv zu grübeln, konzentrieren wir uns auf das Trio in der Verkostung. Die drei Single Cask Bottlings der Edradour Distillery wurden 2011 in recht unterschiedliche Fass-Arten gefüllt. Einer Abfüllung, die scheinbar aus einem Oloroso-Fass kommt, folgen Single Malts aus einem Second Fill Châteauneuf du Pape caks und einem First Fill Marsala Hogshead. Insgesamt also eine Session mit Whiskys, die viel Fass-Einfluss erfahren haben, und in der die Abfüllung aus einem zweit-befüllten Fass eine leicht höhere Bewertung erhält:

Abfüllung Punkte

Edradour 10 yo 2011/2022 (46%, Signatory Vintage, The Un-chillfiltered Collection, cask #481) 86 Edradour 10 yo 2011/2022 (60.10%, OB for Navigate World Whisky, second fill Châteauneuf du Pape, cask #396, 268 bottles) 87 Edradour 10 yo 2011/2021 (60.4%, OB for Whisky Picnic Bar Taiwan, first fill Marsala hogshead, cask #83, 400 bottles) 84