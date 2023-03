Zum 20-jährigen Jubiläum: The Peat Monster Cask Strength

Compass Box feiert The Peat Monster: 2003 kreierten Jonathan Goldstein von Park Avenue Liquors und John Glaser, dem Gründer von Compass Box, diesen rauchig-torfigen Blended Malt. Zum 20. Geburtstag veröffentlicht Whisky-Hersteller das Torf-Monster, wie schon zum 10-jährigen Jubiläum, in Fassstärke in einer Sonder-Edition. Und wie bei Compass Box gewohnt, gibt der schottische Whisky-Hersteller die exakte Zusammensetzung seiner Kreation auch bekannt. The Peat Monster Cask Strength setzt sich zusammen aus:

35 % aus Williamson Islay Malt Whisky, gereift in Refill American Oak Hogsheads

34,2 % aus Caol Ila Malt Whisky, gereift in Refill American Oak Hogsheads

17,9 % aus Caol Ila Malt Whisky, gereift in American Oak Bourbon Barrels

11,8 % aus Caol Ila Malt Whisky, gereift in Refill Puncheons

1,1 % Highland Malt Blend, gereift in speziellen, kräftig getoasteten, französischen Eichenfässern

Das Label der Sonderedition, entworfen vom amerikanischen Künstler Mark Burckhardt, ist eine Hommage an die Entstehungsgeschichte dieses Blended Malts. Ein Jahr nach der Entwicklung dieser Kreation wurde The Peat Monster auf dem US-Markt eingeführt, an seinem 20 Geburtstag finden sich auf dem Etikett Darstellungen von Wolkenkratzern, Dampf aus Gittern der U-Bahn sowie eine Anspielung auf den Central Park. Eine nur in den USA erhältliche Version enthält noch zusätzliche New York City-Elemente, darunter ein gelbes Taxi und eine Ausgabe einer der bekanntesten Zeitungen der Stadt.

Abgefüllt mit 56,7 % Vol. in einer auf 9.126 Flaschen limitierten Auflage, erscheint The Peat Monster Cask Strength mit einer Preisempfehlung von 125 $ (das wären etwa 120 €).