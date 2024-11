Serge verkostet: Ein Duo aus Balblair (mit Galerie)

Balblair zählt zu den Destillerien, um die nicht sehr Wirbel gemacht wird – was sie nicht davon abhält, schönen, fruchtigen und typisch speyside-artigen Whisky zu produzieren. Und zwei dieser Abfüllungen verkostet Serge heute am ersten November – einen unabhängig abgefüllten Asta Morris, und einen aus der Destillerie selbst, der für La Maison Du Whisky in Frankreich abgefüllt wurde.

Beide stammen aus dem aktuellen Jahr, und beide wurden in der Verkostung sehr gut bewertet:

Abfüllung Punkte

Balblair 11 yo 2012/2024 (52%, Asta Morris, cask #AM143, 250 bottles) 87 Balblair 16 yo 2007/2024 (55.7%, OB for LMDW Foundations, first fill bourbon barrels, cask #507, 210 bottles) 86

Als kleinen Bonus möchten wir Sie heute auf eine Tour durch Balblair mitnehmen, die wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem nun schon emeritierten Distillery Manager John MacDonald gemacht haben – ein Besuch dort lohnt sich übrigens auf jeden Fall.