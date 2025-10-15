Serge verkostet: Ein Dutzend Abfüllungen der M&H Distillery in Israel

Angesichts des (hoffentlich dauerhaften) Ende des Krieges im Gaza-Streifen hat Serge Valentin zur Feier des Tages sein Archiv nach Samples der Milk & Honey Distillery durchsucht – und gleich zwölf ABfüllungen von dort gefunden. Darunter sind nicht nur ältere Bottlings der Brennerei (hier ist 2022 schon „älter“), sondern auch die neue Terroir-Serie, nicht nur in Serges Augen eine hervorragende Umsetzung dieses aus dem Wein bekannten Gedankens. Bei der Terroir-Serie der M&H Distillery geht es um den Ort der Lagerung, und unterschiedlicher von den Bedingungen her könnten die vier Lagerstätten nicht sein: Am See Genezareth, in der Negev-Wüste, am Toten Meer und in den Bergen um Jerusalem.

Spannende Verkostung – mit einer Ausnahme sind die Wertungen dabei, wioe man unserer Tabelle entnehmen kann, gut bis sehr gut. Und Serge ist voll des Lobes!

Abfüllung Punkte

M&H 2019/2022 ‚Ex-Rye Casks‘ (56.7%, OB, APEX, Israel, 2,111 bottles) 82 M&H 2019/2023 ‚Madeira Wine Casks‘ (52.3%, OB, Art & Craft, Israel, 2,466 bottles) 84 M&H 2018/2022 ‚Pomegranate Wine Casks‘ (57.4%, OB, APEX, Israel, 3,049 bottles) 84 M&H 2019/2023 ‚Tokaji Wine Casks‘ (52%, OB, Art & Craft, Israel, 1,550 bottles) 83 M&H 2019/2023 ‚White Port Casks‘ (53.6%, OB, Art & Craft, Israel, 2,210 bottles) 85 M&H ‚Hartman’s Cigar Blend‘ (50%, OB, Israel, virgin oak, PX and bourbon, 2024) 87 M&H 2019/2023 ‚Recioto Wine Casks‘ (55.1%, OB, Art & Craft, Israel, 2,210 bottles) 75 M&H ‚Jerusalem Mountains‘ (55.4%, OB, APEX Terroir, Israel, 3,285 bottles, 2025) 88 M&H ‚Dead Sea‘ (57.4%, OB, APEX Terroir, Israel, 5,609 bottles, 2025) 88 M&H ‚Sea of Galilee‘ (56.2%, OB, APEX Terroir, Israel, 3,001 bottles, 2025) 87 M&H ‚Negev Desert‘ (54.2%, OB, APEX Terroir, Israel, 2,194 bottles, 2025) 88 M&H 2020/2023 (67.2%, OB, for Whisky Picnic Bar, Israel, Private Cask Selection, Dead Sea ex-bourbon cask, cask #2020-2156, 148 bottles) 89

Als Titelbild haben wir Impressionen aus Tel Aviv, der Heimatstadt der M&H Distillery, ausgewählt…