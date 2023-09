Serge verkostet: Glen Elgin Teil 1

Nicht einmal 100 verkostete Whiskys der Glen Elgin Distillery sind auf Whiskyfun zu finden Um hier genau zu sein, es sind bisher 85. Allerdings werden in den nächsten Tagen einige weitere hinzukommen. Denn viele Samples eben dieser Brennerei haben sich in der letzten Zeit im Whiskyfun-Hauptquartier angesammelt, und werden nun in vermutlich vier Sessions verkostet. Session 1 umfasst sieben Abfüllungen, dem 12 Jahre alten Standard-Bottling der Brennerei folgen sechs recht aktuelle Indies:

Abfüllung Punkte

Glen Elgin 12 yo (43%, OB, +/-2022) 82 Glen Elgin ‚Peated Finish‘ (44.5%, Murray McDavid, Craft Series, Batch #Peat01, 2022) 80 Glen Elgin-Glenlivet 12 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon, 2022) 84 Glen Elgin 11 yo 2012/2023 (60.9%, Watt Whisky, hogshead 87 Glen Elgin 11 yo 2009/2021 (58.8%, The Single Malts of Scotland, cask #807777, hogshead, 238 bottles) 87 Glen Elgin 11 yo 2009/2021 (58.4%, The Single Malts of Scotland, cask #807781, hogshead, 247 bottles) 85 Glen Elgin 13 yo 2008/2022 (51.8%, The Dava Way, recharred hogshead, 305 bottles) 86

Glen Elgin. Bild: Potstill Wien