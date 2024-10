Serge verkostet: „Japan Special“-Session

Nicht weniger als ‘more of the best of the best of Japanese whisky‘ verspricht Serge Valentin mit seiner heutigen Verkostung auf Whiskyfun. Ein kurzer Blick auf die Bewertungen bestätigt diese Ankündigung, und wir dürfen uns auf kommende „Japan Special“ Sessions freuen. Denn, wie Serge schreibt, stehen noch weitere Chichibus, Shizuoka, Kanosuke, Mars, Ontake Bottlings bereit. Hier erst einmal die heutige Session in unserer Übersicht:

Abfüllung Punkte

The Nikka ‘Nine Decades’ (48%, OB, 90th Anniversary Limited, premium blended whisky, 2024) 92 Ichiro’s ‘World Blended Malt Whisky vol.4’ (57%, OB, for The Ultimate Spirits by Rudder, 3rd fill bourbon barrel, cask #15090, 260 bottles, 2023) 85 Ichiro’s Malt & Grain World Blended Whisky (60%, OB, for Chichibu Matsuri 2024, refill peated barrel, cask #14841, 254 bottles, 2024) 86 Chichibu 9 yo 2015/2024 ‘7even Gods of Fortune Edition 5 Fukurokuju’ (61%, OB, 1st fill bourbon barrel, cask #4577, 188 bottles) 91 Chichibu ‘On The Way 2024’ (54.5%, OB, Floor Malted, 1,200 bottles) 88 Chichibu ‘Paris Edition 2024’ (50.5%, OB, for La Maison du Whisky, 2,484 bottles) 89 Chichibu 10 yo 2013/2024 (64.4%, OB, LMDW Foundations, 2nd fill bourbon barrel, cask #3079, 140 bottles) 92 Shizuoka ‘Pot Still W imported barley 2024 Edition’ (55.5%, OB) 89