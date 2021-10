Serge verkostet: Royal Lochnagar (Diageo Special Releases 2021)

Der Royal Lochnagar 16 yo ‚The Spring Stallion‘ kommt heute bei Serge Valentin ins Glas, als nächster Vertreter der Diageo Speical Releases 2021, und er misst sich mit einem Royal Lochnagar 12 yo ‚Game Of Thrones House Baratheon‘ – also aus dem gleichen Stall, nur einmal mit Hirsch und einmal mit Pferd auf dem Label. Die Abfüllung aus der neuen Ausgabe der Special Releases hat mit ihren 57,1% vol. bei Serge leichtes Spiel gegen die 40% der GoT-Abfüllung, und das Ergebnis der Verkostung in Punkten gesprochen sieht daher so aus:

Abfüllung Punkte