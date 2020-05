Serge verkostet: Whiskys aus Schweden

Wenn der Whiskyfreund an Schweden denkt, dann denkt er wahrscheinlich zuerst an den Namen Mackmyra. Aber natürlich ist das Land zu groß, um nur eine einzige Brennerei zu haben – und groß genug, um auch schon eine Lost Distillery zu besitzen (Grythyttan, 2010-2013). Deren Fässer werden nun von Svenska Eldvatten unter der Marke „Silent Swede“ abgefüllt – und natürlich hat Serge auch von denen einige Bottlings in der Verkostung, so wie Abfüllungen von Smögen Whisky und High Coast.

Hier alle Kandidaten von heute und ihre Punkte:

High Coast ‘Älv’ (46%, OB, Sweden, +/-2020): 84 Punkte

High Coast 'Project 63' (63%, OB, Sweden, 2020): 87 Punkte

Mackmyra 11 yo 2007/2019 (48.2%, Cadenhead, Small Batch, barrel): 80 Punkte

Silent Swede 2011/2018 'Ex-Brandy' (60.7%, Svenska Eldvatten, 351 bottles): 86 Punkte

Silent Swede 2012/2018 'Ex-Champagne' (59.9%, Svenska Eldvatten, barrique, 349 bottles): 87 Punkte

Silent Swede 2011/2018 'Ex-Sauternes' (61.2%, Svenska Eldvatten, barrique, 352 bottles): 88 Punkte

Silent Swede 2012/2018 'Virgin French Oak' (61.9%, Svenska Eldvatten, 348 bottles): 80 Punkte

Silent Swede 2011/2019 'Ex-Sherry' (55.7%, Svenska Eldvatten, cask #226, 412 bottles): 83 Punkte

Smögen 2014/2018 (58.8%, OB, Sweden, Hasse Peters, refill sherry, cask P131, 48 bottles): 87 Punkte

Als Titelbild haben wir uns ein Foto der Mackmyra Whisky Village ausgesucht, die wir im letzten Jahr besucht haben…