Seven Seals erhält in Brüssel bei den Superior Taste Awards Höchstnoten

Die Whiskys von Seven Seals heimsen bei internationalen Wettbewerben weiter Preise ein. Diesmal berichtet man uns über den Superior Taste Award des International Taste Institutes, wo man 3x die höchste Auszeichnung erhielt.

Hier die Pressemitteilung dazu:

Seven Seals erhält in Brüssel Höchstnoten.

Die Seven Seals Single Malt Whiskys The Age of Pisces, Peated Port Wood Finish und der Sherry Wood Finish gewinnen einen Superior Taste Award mit drei Sternen.

Stans, 02. Juni 2022

Nach dem Seven Seals bei der weltweit renommierten San Francisco World Spirits Competition mit ihren Single Malt Whiskys die Fachjury überzeugen konnte, zeigte sich bei den Superior Taste Awards des International Taste Institutes erneut, dass ihre Whiskys Weltklasse sind. Die Seven Seals Single Malt Whiskys, The Age of Pisces, Peated Port Wood Finsh und der Sherry Wood Finish gewinnen alle die höchste Auszeichnung, den Superior Taste Award mit drei Sternen.

Seit 2005 zeichnet das International Taste Institute mit dem Superior Taste Award qualitativ besonders hochwertige Produkte aus. Die Jury besteht aus Spitzengastronomen und weltweit anerkannten Sommeliers. Um einen Superior Taste Award mit drei Sternen zu erhalten und als aussergewöhnliches Produkt ausgezeichnet zu werden, muss ein Single Malt Whisky eine Bewertung von über 90 % erreichen.

Seven Seals freut sich über diese Anerkennung durch das International Taste Institute und die Vergabe von drei Superior Taste Awards und damit der Auszeichnung unserer Single Malt Whiskys als aussergewöhnliche Produkte. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com