Und wieder kann die Schweizer Whiskymarke Seven Seals mit ihren Abfüllungen bei einem internationalen Wettbewerb durch die Bank überzeugen: Der The Age of Pisces, Peated Port Wood Finish, Port Wood Finish und der Sherry Wood Finish können bei der Ultimate Spirits Challenge in New York, dem größten Spirtuosenwettbewerb an der Ostküste, mehrere Auszeichnungen erlangen. Mehr dazu in der nachfolgenden Presseaussendung, die wir von Seven Seals Whisky erhalten haben:

Seven Seals überzeugt bei der Ultimate Spirits Challenge

Die Seven Seals Single Malt Whiskys The Age of Pisces, Peated Port Wood Finish, Port Wood Finish und der Sherry Wood Finish erhalten alle das Prädikat Excellent.

Stans, 09. Juni 2022

Ein weiteres Mal zeigt sich, dass die Seven Seals Single Malt Whiskys auch in den USA die Jurys in Staunen versetzen. Der The Age of Pisces erhält fabelhafte 96 Punkte, gewinnt eine Chairmans Trophy und zählt zu den Top 100 Spirituosen des Jahres 2022. Unsere Classics überzeugen auch auf ganzer Linie, der Port Wood Finish erhält ausgezeichnete 93 Punkte und war ein Finalist für die Chairmans Trophy. Der Sherry Wood Finish und der Peated Port Wood Finish runden das ausgezeichnete Ergebnis mit 91 Punkten ab.

Die Ultimate Spirits Challenge in New York ist die grösste Spirits Challenge an der US-Ostküste. Die Jury besteht aus Experten aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, sowie aus ausgewählten Sommeliers. Geleitet wird die Jury von F. Paul Pacult, der von der Forbes als “America’s foremost spirits authority” bezeichnet wird und in der Branche höchste Anerkennung geniesst.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis an der Ultimate Spirits Challenge in New York und zeigt erneut, dass wir für den Markteintritt in den USA gewappnet sind. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com