Und wieder kann der Schweizer Whiskyproduzent Seven Seals mit seiner neuartigen Methode zur beschleunigten Fassreifung eine internationale Jury von der Qualität seiner Produkte überzeugen: Die Juroren bei der NYISC 2022 haben nicht nur den Port Wood Finish mit doppeltem Gold ausgezeichnet, sondern Seven Seals zum Swiss Distiller of the Year ernannt.

Seven Seals wird in New York zum Swiss Distiller of the year gekürt

An der New York International Spirits Competition gewinnt Seven Seals mit dem Port Wood Finish Double Gold und wird als Switzerland’s Whisky Distillery of the Year gekrönt.

Stans, 15. Juni 2022

Bei der New York International Spirits Competition gewinnt der Seven Seals Port Wood Finish mit einer ausgezeichneten Bewertung von 96 Punkten als einer von ganz wenigen Single Malt Whiskys Double Gold und wird von den Experten somit mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Zusätzlich erhalten der Seven Seals Peated Port Wood Finish Silber mit 93 Punkten und der Seven Seals Sherry Wood Finish Bronze, mit 91 Punkten. Als krönender Abschluss wurde die Seven Seals Innovation AG von den Experten in New York zum Swiss Whisky Distiller of the Year.

Die New York International Spirits Competition wird seit 13 Jahren alljährlich im Big Apple abgehalten. Das Panel besteht aus Experten aus der Industrie und ausgebildeten Whisky Sommeliers. Whiskys, die eine Double Gold Auszeichnung erhalten, müssen einstimmig von allen Experten empfohlen werden, somit ist das Erhalten eines Double Gold Awards eine echte Auszeichnung für einen aussergewöhnlich guten Whisky.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis an der New York International Spirits Competition. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

