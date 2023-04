Wir hatten ja bereits einen Vorbericht zur neuesten Ausgabe der SLYRS Moutain Edition veröffentlicht – nun ist die offizielle Pressemitteilung da, mit neuen Infos, so zum Beispiel mit dem Launch-Datum: den 1. Mai um 9.00 Uhr in der SLYRS Caffee & Lunchery, wo es zum Anlass auch einen Frühschoppen geben wird.

Hier die Infos der Brennerei:

SLYRS Mountain Edition – Im Tal gebrannt, am Berg gereift

Mit der SLYRS Mountain Edition präsentiert die SLYRS Destillerie ihre jährliche Whisky-Kostbarkeit, die in 1501m Höhe auf dem Berg Stümpfling reinste bayrische Höhenluft atmet und dort zur Perfektion reift. Am 1.

Mai erscheint der bayrische Highland Whisky in zwei unterschiedlichen Gewändern mit 45% vol. und 50,4%

vol. Passend zum Start der Mountain Edition gibt’s am 1. Mai einen zünftigen Frühschoppen mit

Weißwurstfrühstück, Steckerlfisch und Livemusik in der Slyrs Caffee & Lunchery.

Berge vor der Haustür, eine Idee im Kopf

„Highland Whisky? Das können wir auch!“, dachten sich SLYRS Master Distiller Hans Kemenater und sein

Destillateur-Team. Im Jahr 2014 setzten sie dieses Vorhaben erstmals in die Tat um. Mithilfe der

Alpenbahnen Spitzingsee und einem Skilift transportierten sie ca. 50 eigens dafür ausgewählte

Whiskyfässer auf 1501 Meter Höhe, auf den Gipfel des Bergs Stümpfling. Dort befindet sich das einmalige

SLYRS Höhenlager. Die SLYRS Mountain Edition reift darin 5 Jahre bis zu ihrer Vollendung.

„Das SLYRS Höhenlager ist ein absolut außergewöhnlicher Lagerort. Umgeben von reinster bayrischer

Bergluft und mit ganz eigenem Mikroklima“, so Hans Kemenater. Dort herrschen extreme

Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter, teilweise bis zu 60 Grad. Sie beeinflussen den

Reifeprozess und damit auch den Geschmack der neuen Mountain Edition. So entsteht „ein sehr kraftvoller

Single Malt Whisky. Er fängt das raue Bergklima ein und spiegelt es in einem klaren, intensiven

Geschmacksbild und besonderer Würze wider – ein echt bayrischer Highlander eben.“

Ein Whisky – zwei Gewänder

In zwei unterschiedlichen Varianten erscheint die jährliche Mountain Edition: Einmal mit 45 % vol. in einer

edlen Panorama-Kartonage. Und als Sonderabfüllung „Jägerkamp“, 50,4 % vol. stark. Die Sonder-Edition

bezieht sich immer auf einen der Berge aus der nahen Umgebung. Der Jägerkamp ist 2023 der

Namensgeber unserer SLYRS Mountain Edition. Am Fuße des 1746 Meter hohen Berges entspringt die

Bannwandquelle. Das reine Alpenquellwasser aus dieser Bergquelle bildet die Basis für den einzigartigen

Geschmack der SLYRS Whiskys, so auch der Mountain Edition. Für das authentische Alpenfeeling mit

aufwendig verarbeiteten Echtstein-Etiketten und limitiert auf 1746 Flaschen – 1 Flasche pro Höhenmeter.

Streng limitiert auf 1746 Flaschen spiegelt er mit 50,4% vol. die volle Kraft des Berges wider.

Frühschoppen mit Wendelsteinpanorama

Um den Start der beiden Whiskys gebührend zu feiern, gibt es am 1. Mai in unserer SLYRS Caffee &

Lunchery einen zünftigen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, Steckerlfisch und Livemusik.

SLYRS Launch Mountain Edition & Frühschoppen

Sonntag, 1. Mai

Beginn: 9:00 Uhr