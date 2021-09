Spirit of Speyside Whisky Festival stellt diesjähriges Programm vor

Das diesjährige Spirit of Speyside Whisky Festival, das unter dem Motto „Limited Edition 2021“ läuft, stellt sein Programm vor. Eigentlich war vorgesehen, es 2021 vom 28. April bis zum 3. Mai abzuhalten. Doch statt auch in diesem Jahr erneut ausfallen zu lassen, verschoben die Veranstalter das Festival in den Herbst. Das Spirit of Speyside Whisky Festival findet an sechs Tagen vom 3. bis 8. November 2021 statt. Das komplette Programm finden Sie auf der Website des Veranstalters ebenso wie die Möglichkeit, die benötigten Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch auf Folgendes hinweisen: Ab dem 1. Oktober müssen Bürger der Europäischen Union bei der Einreise in Groß-Britannien einen gültigen Reisepass vorzeigen. Die Website Visit Scotland gibt einige Tipps für eine Reise nach Schottland, verweist aber noch zusätzlich auf die Webseite der britischen Regierung sowie auf die Informationen des jeweiligen Heimatlandes. Hinzu kommen natürlich noch die jeweiligen gültigen Covid-19-Ein- und Ausreise-Bestimmungen.