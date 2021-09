PR: German Exploration Tastingset – Inklusive Live Tasting mit Simple Sample und Sebastian Büssing

Simple Sample stellt heute ein weiteres seiner Live-Tastings vor: Am 6.10.2021 um 20:00 Uhr finden sich Simple Sample und Sebastian Büssing online zu einer Verkostung mit vier deutsche Whiskydestillerien, ihren Gründern und ihren Whiskys zusammen.

Hier mehr dazu und wie Sie teilnehmen können, direkt von Simple Sample:

German Exploration Tastingset – Inklusive Live Tasting mit Simple Sample und Sebastian Büssing

Vorab: Das Set gibt es zum Preis von nur 24,90€ (100ml = 12,45€) mit freundlicher Unterstützung der teilnehmenden Brennereien. Der Normalpreis liegt satte 15€ darüber!

Wer Simple Sample folgt der weiß, dass sie Ende Juni 4 deutsche Whiskydestillerien mit Sebastian Büssing besucht haben, eine kleine Erkundungstour sozusagen.

Was sie dort erlebt haben, wie die, grundsätzlich verschiedenen, Brennereien arbeiten, wie deren Whiskys gelagert werden und was die jeweiligen Inhaber der Destillerien zu sagen haben erfahrt ihr in folgendem Video:

Jede Destillerie hat ihnen einen Whisky mitgegeben, den sie Live mit euch im Stream verkosten wollen.

Dabei sein wird selbstverständlich Sebastian Büssing, der sie bei der ganzen Aktion tatkräftig unterstützt hat und ihnen zwei sehr informative und anstrengende Tage beschert hat.

Jetzt kommt der Clou:

Bei jedem Whisky werden der/die Gründer der Destillerie Live dazugeschaltet!

Ihr habt also die exklusive Chance die Gäste mit allen möglichen Fragen zu löchern und damit jedes noch so kleine Detail über die jeweilige Destillerie zu erfahren. Das Tasting findet am 6.10.2021 um 20:00 Uhr statt.

Zusammengefasst: Was erwartet euch im Exploration Tastingset von Simple Sample?

5cl Samples folgender Whiskys:

Ehringhausen Der Kleine Lord No. 2 – 42,0%vol.

Hillock 5 ½ Chief – 47,5%vol.

De Cavo Höhlenwhisky Cask Strength – 59,7%vol.

Thousand Mountains Mc Raven Cask Strength – 59,6%vol.

Flyer und Infomaterialien von jeder Destillerie

Live Tasting mit Simple Sample, Sebastian Büssing und insgesamt 4 interessanten Gästen, die nacheinander zugeschaltet werden.

Und wozu das Ganze?

Simple Sample möchte einfach mal aufzeigen, welch unglaubliche Geschmacksvielfalt mittlerweile bei deutschen Whiskys herrscht. Hier wird enorm viel Herzblut und Detailverliebtheit in die Produkte gesteckt und das schmeckt man einfach. Dieses Set und vor allem das Tasting solltet ihr nicht verpassen! Es wird auch während des Tasting noch die ein oder andere handfeste Überraschung geben, seid gespannt!

Es sind schon über 120 Genießer mit dabei! Ein paar Sets sind noch vorrätig und können über den Shop von Simple Sample erworben werden.

https://www.simple-sample.de/p/german-exploration-tastingset-inkl-live-tasting