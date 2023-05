St. Kilian Online Whisky Tasting mit Mizunara Vollreifung und zwei neuen Judas Priest Single Malt Whiskys

Am letzten Samstag fand wieder einmal eines der großen Online Tastings von St. Kilian auf Youtube statt, diesmal mit gleich drei Highlights: Zwei neue Abfüllungen unter dem Judas Priest-Label, und die wohl weltweit erste Minzunara Vollreifung außerhalb Japans.

Wer am Wochenende nicht dabei sein konnte, der kann sich auf Youtube die Aufzeichnung der wie immer sehr gelungenen Veranstaltung ansehen – und hier bei uns die Pressemitteilung dazu nachlesen:

ST. KILIAN DISTILLERS PRÄSENTIERT DEN ERSTEN SINGLE MALT WHISKY MIT VOLLREIFUNG IN EINEM VIRGIN MIZUNARA EICHENFASS AUSSERHALB JAPANS UND STELLT ZWEI WEITERE HEAVY METAL ABFÜLLUNGEN IN KOOPERATION MIT JUDAS PRIEST VOR

Rüdenau, im Mai 2023

St. Kilian Distillers bringt eine exklusive Whiskyrarität auf den Markt: ein Single Malt Whisky, der vollständig in einem einzelnen, frischen Mizunara Eichenfass gereift ist. Die in verschiedenen Regionen Japans verbreitete Mizunara Eiche zählt zu den seltensten und teuersten Hölzern, die für die Reifung von Whisky verwendet werden. Das Holz für dieses 225 Liter fassende und mild getoastete Einzelfass hat ein Alter von etwa 250 Jahren. Es stammte aus den Wäldern der nordjapanischen Insel Hokkaido und wurde von erfahrenen Küfern sorgfältig gefertigt. Die Mizunara Eiche ist bekannt für ihre einzigartigen Aromen von Sandelholz, orientalischen Gewürzen und exotischen Früchten, die dem Whisky eine unverkennbare Note verleihen.

Dieses Meisterstück des Whiskyhandwerks spiegelt die vollendete Synergie von japanischer Finesse mit deutscher Destillierkunst wider und verspricht einen unvergleichlichen Geschmack sowie ein exquisites Genusserlebnis für anspruchsvolle Connoisseure.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese exklusive Whiskyrarität aus Mizunara Eiche präsentieren zu können“,

freut sich Geschäftsführer Philipp Trützler.

„Laut unseren Recherchen handelt es sich um den ersten, nicht-japanischen Single Malt Whisky, der in einem einzelnen, frischen, unbelegten Mizunara Eichenfass reifte. Ein wahrer Schatz für Whisky- Liebhaber und Sammler gleichermaßen.“

Das Ergebnis ist ein einzigartiger Geschmack von reifen Früchten und exotischer Melone gepaart mit wärmenden Eichennoten, orientalischen Gewürzen sowie duftenden Sandelholzaromen.

EXCEPTIONAL MIZUNARA

Diese außergewöhnliche Mizunara Einzelfassabfüllung in Fassstärke ist auf 300 Flaschen limitiert. Sie verkörpert zugleich den Auftakt der neuen St. Kilian Exceptional Range, die den exklusivsten Single Malt Whiskys der deutschen Brennerei vorbehalten ist. Die hochwertige Whiskyrarität präsentiert sich in einer bedruckten 0,5 Liter Pot-Still-Glasflasche mit edler Verpackung, um gleichzeitig ihre Einzigartigkeit sowie Exklusivität zu betonen.

„Nach zahlreichen Verkostungen von Abfüllungen mit Mizunara Finish wollten wir herausfinden, wie ein Whisky mit Mizunara Vollreifung schmecken wird“,

sagt Master Blender Mario Rudolf.

„Inspiriert von unserer Japanreise in 2017, belegten wir Mizunara Eichenfässer mit unseren milden sowie rauchigen New Make Spirits. Das vorliegende Ergebnis übertrifft dabei unsere Erwartungen und bestätigt die Magie, die dieses außergewöhnliche Holz entfacht.“

NEUE JUDAS PRIEST HEAVY METAL ABFÜLLUNGEN

Nach dem erfolgreichen Start der Kooperation mit der legendären britischen Band Judas Priest bringt St. Kilian Distillers zudem zwei weitere Heavy Metal Abfüllungen heraus. Dem Album mit der Rasierklinge auf dem Cover, „British Steel“, wird mit einem nicht rauchigen Single Malt Whisky Tribut gezollt. Die auf 12.000 Flaschen limitierte Abfüllung reifte zum großen Teil in ehemaligen (ex) 190 Liter Bourbon Fässern und wurde mit gereiften Destillaten aus frischen amerikanischen Weißeichenfässern vermählt, die sowohl Farbe als auch eine wärmende Eichenwürze beisteuern.

Anhänger stark rauchiger Whiskys kommen mit der auf 1.300 Flaschen streng limitierten Sonderabfüllung auf ihre Kosten, welche dem elften Studioalbum „Ram it down“ gewidmet ist. Hier kam Ultra Heavily Peated Gerstenmalz mit einem Phenolgehalt von 91 ppm (parts per million) zum Einsatz, das direkt aus den schottischen Highlands stammt und Heavy Metal in Reinform verkörpert. Die kunstvolle Vermählung von drei 190 Liter ex Bourbon Fässern und einem frischen amerikanischen Weißeichenfass mit zwei ungewöhnlichen, 38 Liter fassenden ex Peated Bourbon Fässern resultiert in einer wahren Geschmacksexplosion von würzigem Torfrauch, süßer Fruchtmelange und cremiger Vanille.

Beide Judas Priest Single Malt Whiskys erscheinen in der für die St. Kilian Heavy Metal Serie bekannten 0,7 Liter Flasche mit Metal-Optik und sind weder künstlich gefärbt noch kühlgefiltert.

PREMIERE BEIM ST. KILIAN ONLINE – WHISKY TASTING AM 06. MAI 2023

Master Distiller Mario Rudolf und Dr. Heinz Weinberger stellten zusammen mit Honorary Brand Ambassador Udo Sonntag die drei neuen Single Malt Whiskys am Samstag, den 06. Mai um 19:00 Uhr, im Rahmen des großen Online Whisky Tastings live aus dem Stillhouse der St. Kilian Destillerie vor. Die Online Tasting-Sets mit insgesamt sieben Whisky- und Fassproben sowie dem neuen Advocaat – Eierlikör made with Single Malt Whisky – wurden den zahlreichen Teilnehmern vorab zugeschickt, so dass diese bequem von zu Hause das etablierte Format genussvoll erleben konnten.

ERFOLGREICHER VERKAUFSSTART

Der Verkaufspreis für Endverbraucher liegt für die „Mizunara Exceptional Range“ bei € 249,00. Die UVP für den milden „Judas Priest – British Steel“ Single Malt Whisky liegt bei € 59,90 und für die Ultra Heavily Peated „Judas Priest – Ram it down“ Edition bei € 99,90 €. Noch während der Live- Veranstaltung aus dem Stillhouse von St. Kilian Distillers war wenige Minuten nach Freischaltung im Online Shop die Mizunara Single Malt Whisky Flaschen der neuen „Exceptional Range“ bereits restlos ausverkauft. Auch die stark rauchige „Judas Priest – Ram it down“ Abfüllung stieß auf große Nachfrage. Einige Flaschen sind noch im St. Kilian Onlineshop verfügbar. Der „Judas Priest – British Steel“ Single Malt Whisky ist sowohl bei St. Kilian online, im Shop in der Besucherdestille als auch im Fachhandel erhältlich.

TASTING NOTES: ST. KILIAN EXCEPTIONAL – MIZUNARA

AUSSEHEN

Warmer Bernstein

AROMA

Eine betörende Fruchtsüße, getragen von reifer Birne, Aprikose und exotischer Melone, untermalt

von buttrigem Sahnetoffee, aromatischem Sandelholz sowie orientalischen Gewürzen.

GESCHMACK

Fruchtig-süßer Start mit reifen Birnen, Äpfeln und Aprikosen, gleichzeitig wärmend mit würzigen

Eichen- und Sandelholznoten sowie etwas Pfeffer, bevor die cremige Fruchtmelange wieder

übernimmt.

NACHKLANG

Langanhaltend mit cremiger Fruchtmarmelade, begleitet von trockenen Sandelholzaromen sowie

einem Hauch buttrigen Toffees.

ALKOHOLGEHALT

55,1 % vol

UVP

€ 249,00 (0,5 Liter)

TASTING NOTES: JUDAS PRIEST – BRITISH STEEL

AUSSEHEN

Leuchtendes Gold

AROMA

Intensive Fruchtnoten von reifen Birnen und Äpfeln, begleitet von süßer Vanille, einer Spur Banane

sowie feinwürziger Eiche und untermalt von malzigen Noten mit einem Hauch Rauch im Hintergrund.

GESCHMACK

Cremig-süße Vanille, reife Birnen, knackige Äpfel und etwas Bananenbrot ergänzen sich mit einer

angenehm wärmenden Eichenwürze, begleitet von dunklem Nougat mit einer Spur Gerstenmalz.

NACHKLANG

Feinwürzige, wärmende Eichennoten klingen mit einer Spur Zartbitterschokolade, etwas dunkler

Brotkruste sowie einem Hauch trockenen Rauchs wohltuend lange nach.

ALKOHOLGEHALT

47 % vol

UVP

€ 59,90 (0,7 Liter)

TASTING NOTES: JUDAS PRIEST – RAM IT DOWN

AUSSEHEN

Leuchtender Bernstein

AROMA

Intensiver Torfrauch, begleitet von cremiger Vanille und knusprigem Gerstenmalz, lässt Raum für

fruchtige Aromen von saftigen Birnen sowie frischen Aprikosen.

GESCHMACK

Die süßen Fruchtnoten saftiger Birnen und reifer Aprikosen, verfeinert mit Vanillecreme, werden von

einer wärmenden Eichenwürze mit trockenem Torfrauch perfekt in Balance gehalten.

NACHKLANG

Cremiger Fruchtaufstrich mit Vanille klingt mit einer feinen Biskuitnote, dunklem Toffee sowie

aschigen Raucharomen angenehm wärmend und wohltuend lange nach.

ALKOHOLGEHALT

49 % vol

UVP

€ 99,90 (0,7 Liter)