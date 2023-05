Exklusiv-Video: Gründer Ian Palmer über die Inchdairnie-Destillerie

Die Inchdairnie Distillery in Fife hat vor einigen Tagen ihre erste offizielle Abfüllung vorgestellt: RyeLaw, ein höchst interessanter und eleganter schottischer Rye (wir werden über ihn noch gesondert berichten). Anlässlich dieser Vorstellung hatten wir auf Einladung der Brennerei die Möglichkeit, die Destillerie zu besuchen und von dort ansonsten schwer zu erlangende Einblicke zu bringen (die Brennerei ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich).

Der erste Teil unserer Berichterstattung beschäftigt sich mit der Frage, was Inchdairnie als Brennerei auszeichnet. Gründer Ian Palmer erzählt im Video über seine Beweggründe, Inchdairnie aufzubauen – und was er mit der Brennerei erreichen will. Sowohl er als auch Scott Sneldon, der Distillery Manager (er wird uns in einem weiteren Video durch die Anlagen führen), sind ausgebildete Ingenieure, und so merkt man der Brennerei in allen Belangen diesen technischen Innovationsgeist an, der auch die beiden auszeichnet.

Viel Vergnügen mit dem 14 Minuten langen Video, das Sie auch auf unserem Youtube-Kanal finden…