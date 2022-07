The Cairn mit erstem Spirituosenlauf

The Cairn Distillery erreicht den nächsten Meilenstein. Nach vielen Testdestillationen und Prozessoptimierungen startete das Brennerei-Team gestern den ersten Spirituosenlauf, und füllte auch direkt das Fass No. 1 ab. Laut Mhairi Winters, Distillery Manager bei The Cairn, ist „das Ergebnis […] ein komplexer, mittel- bis vollmundiger New Make mit einer süßen, malzigen Basis und lebhaften, frischen Fruchtaromen in der Kopfnote.“

The Cairn Distillery mit Fass No. 1 und Fass No. 2.

Quelle: Facbook-Auftritt The Cairn Distillery

The Cairn Distillery liegt am Ufer des Flusses Spey in Craggan, etwas außerhalb von Grantown, und soll im Laufe des Jahres für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Studio MB wurde mit der Gestaltung des Besucherzentrums beauftragt (wir berichteten). Bis wir den ersten Whisky der The Cairn Distillery genießen dürfen, wird es noch ein wenig dauern. Die ersten Flaschen werden erst Mitte der 2030er-Jahre erhältlich sein.