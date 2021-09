Gordon & MacPhail beauftragt Studio MB mit der Gestaltung des Besucherzentrums ihrer Cairn Distillery

Für ihre sich momentan noch im Bau befindliche The Cairn Distillery hat Gordon & MacPhail nun auch den Auftrag für die Konzeption und Gestaltung des Besucherzentrums vergeben. Die in Edinburgh ansässige Designagentur Studio MB ist nun am Projekt des visitor experience beteiligt. Sie wird sich auf die narrative Planung, Inhaltsentwicklung, Besuchererlebnisdesign, Ausstellung, Innenräume, Grafik, AV-Software- und Hardwaredesign, Lichtdesign, Drehbucherstellung und Projektmanagement konzentrieren, wie The nothern scot schreibt. Sie arbeiten dabei mit den Markendesignern We Are Good aus Glasgow sowie NORR Architects und Morrison Construction zusammen.

Studio MB kreierte bisher viele Museumsausstellungen und historische Attraktionen in ganz Großbritannien und Übersee. Mit einigen ihrer Projekte gewannen sie Preise, wie zum Beispiel mit Dynamic Earth in Edinburgh, The D-Day Story in Portsmouth und Titanic Belfast. Auf ihrer Website präsentiert sie auch bereits ein kleinen Eindruck davon, was wir im Besucherzentrum erwarten dürfen. The Cairn Distillery soll im Sommer 2022 für die Öffentlichkeit öffnen.