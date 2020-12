The Irish Whiskey Association ernennt neuen Vorsitzenden

Drinks Ireland | Irish Whiskey hat in dieser Woche ihren neuen Vorstand ernannt. Neuer Vorsitzender ist nun John Quinn, Markenbotschafter von Tullamore DEW. Er verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Branche und tritt die Nachfolge von David Stapleton als Vorsitzender an. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde James Doherty, Geschäftsführer von Sliabh Liag Distillers in der Grafschaft Donegal, ernannt.

Die Irish Whiskey Association wurde 2014 gegründet, um die schnell wachsende irische Whiskyindustrie zu repräsentieren und die Zusammenarbeit zwischen den Produzenten zu fördern. Derzeit umfasst sie 37 Mitgliedsunternehmen der irischen Whiskyindustrie auf der ganzen Insel Irland. Die Aufgabe der Association, wie auf iherer Website zu lesen, ist der Schutz, die Förderung und Vertretung der Kategorie Irish Whiskey in Irland und weltweit, um die Position von Irish Whiskey als eine der weltweit führenden Spirituosenkategorien zu sichern.