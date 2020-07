The Scotsman: Interview mit Kai Ivalo, Spirits and Marketing Director der Scotch Malt Whisky Society

The Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit führende Whisky-Club. Seinen über 27.000 Mitgliedern bietet er regelmäßig exklusive Einzelfass-Abfüllungen. Zur SMWS gehören die Members‘ Rooms, sie befinden sich in Edinburgh auf der Queen Street, in Leith und in London. Und zu Beginn diesen Jahres eröffnete die Society einen weiteren Members‘ Room in Glasgow (wir berichteten).

Kai Ivalo startete 2004 seine Tätigkeit bei der SMWS. Zu Beginn als Marketing Director, kam fünf Jahre noch der Bereich Spirits zu seinen Aufgaben dazu. In einem ausführlichen Interview bei The Scotsman stellt er sich den Fragen von Rosemary Gallagher. Neben seiner beruflichen Laufbahn und seiner Tätigkeit bei The Scotch Malt Whisky Society geht es unter anderem natürlich auch um die besonderen Herausforderungen der covid-19-Pandemie, und wie die Society diese meisterte. Und auch einen kleinen Aublick in die Zukunft gewährt Kai. Das alljährlich im September stattfindende Festival der Society wird in diesem Jahr ein starkes digitales Element haben – haben müssen.

The Scotsman bietet seinen Online-Besuchern wöchentlich den freien Zugriff auf fünf Artikel. Zum weiteren Lesen ist dann eine Registrierung notwendig.