PR: Neues bei Kirsch Import – Islay Violets Single Malt

Eine besondere Abfüllung der Elixier Distillers stellt uns Kirsch Import in der aktuellen Presseaussendung vor: Islay Violets ist ein 33-jähriger Islay Single Malt, der ein Finish in Ex-Cognac Casks. Alles Weitere zu deimsem Whisky finden Sie in der folgenden Mitteilung:

Islay-Whisky mit floralen Noten:

Der 33-jährige Islay Violets Single Malt zeigt die blumige Seite

der Whisky-Insel

Eine limitierte Abfüllung der gestandenen Elixier Distillers, die neue geschmackliche Perspektiven auf die Insel Islay eröffnet: Islay Violets ist ein Whisky wie eine Wildblumenwiese. Das macht der Single Malt Scotch schon beim ersten Blick klar. Karton und Flasche des bernsteinfarbenen Schotten sind hochwertig und auffällig mit Veilchen und Gold dekoriert.

Gefällig und floral-verspielt ist der 33 Jahre alte Whisky auch im Geschmack. Gereift in Fässern aus amerikanischer Weißeiche, erhielt er ein ungewöhnliches Finish in Ex-Cognac Casks, was sein blumiges Bouquet harmonisch mit Zitrus- und Kräuternoten unterstreicht. Zusammen mit Noten von Veilchen, Minze und Lavendel ergibt sich ein einladendes, sommerliches Geschmacksprofil.

Der Islay Violets Single Malt Scotch Whisky stammt von der Küste der Insel. Wohl kein anderes Gebiet ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verwurzelt wie die schottische Insel. Nur rund 620 Quadratkilometer ist sie groß und doch Heimat von derzeit neun aktiven Destillerien, die die Herzen von Whisky-Liebhabern höher schlagen lassen. Wie Bruichladdich, Bowmore, Laphroaig oder Ardbeg, um nur einige zu nennen.

Die Tropfen von der „Königin der Hebriden“ werden unter Kennern hochgeschätzt. Single Malt Scotch Whiskys, die inmitten der dramatischen Insellandschaft entstehen, heben sich generell mit stark rauchig bis torfigen sowie maritimen Aromen ab. Die blumige Abfüllung der Elixier Distillers aus den 1980er Jahren ist eine erfrischende Abwechslung zur passenden Jahreszeit.

Hinter den Kulissen der Elixier Distillers ziehen Sukhinder und Rajbir Singh die Fäden. Als Kinder Londoner Fachhändler für Wein und Spirituosen wuchsen die Brüder in der Branche auf und machten diese auch zu ihrem Lebensinhalt. Die Resultate: eine ansehnliche Whisky-Sammlung, mit „The Whisky Exchange“ einer der ersten Online-Shops für hochwertige Spirituosen und der Abfüllbetrieb Elixier Distillers, u.a. bekannt für die Whiskys von Elements of Islay, The Single Malts of Scotland und Port Askaig.

Islay Violets

Islay Single Malt Scotch Whisky



33 Jahre, Abgef. 2020

Fass-Typ: amerikanische Weißeiche, Finish in Ex-Cognac Casks

46,2 % vol.; 0,7 Liter

Nicht gefärbt, Nicht kühlfiltriert

UVP: 449,50 €

Tasting Notes

Nase: Intensiv blumig mit dem Aroma von Parma-Violet-Drops und Jasmin. Klare Noten von Möbelpolitur, Zitronenschale und an der frischen Luft trocknender Wäsche stehen dem rauchigen Charakter von abgeflämmtem Salbei gegenüber.

Gaumen: Ein alpiner Garten im Sommer: Zarte Veilchenblüten vermischen sich mit holzigen und harzigen Noten von Wacholder, Kiefer und Rosmarin. Leicht spritzig und wärmend wie ein Champagner-Cocktail mit Grapefruitsaft und Rosensirup.

Nachklang: Erfrischende, krautige Noten von getrockneter Minze, Eukalyptus, Rosmarin und frischen Korianderblättern werden mit der Süße von Lavendelparfüm und kandierten Fenchelsamen ausgeglichen.