Der älteste Macallan bislang, das ist der The Macallan TIME : SPACE 1940. Eine Flasche davon bei sich daheim zu haben, wird wohl den Allerwenigsten vergönnt sein. Die Investmentplattform Timeless Investments ermöglicht es aber jetzt, einen Anteil einer dieser Flaschen zu besitzen – schon ab 50 Euro. Das Unternehmen verspricht damit, dass man an eventuellen Wertsteigerungen der Flasche teilhaben kann.

The Macallan hat bietet übrigens den sechs größten Investoren in die Flasche ein privates Macallan-Tasting in Frankfurt, das die Übernachtung und Fine Dining beinhaltet. Sogra für die Anreise übernimmt Macallan die Kosten.

Die Möglichkeit zum Investment startet am Sonntag, den 29. Juni um 18 Uhr – mitmachen kann man über die App, die man im App Store von Google und Apple findet.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Timeless Investments bringt den ältesten Macallan aller Zeiten auf den Markt – TIME : SPACE 1940 jetzt investierbar

Berlin, Juni 2025 – Anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums hat The Macallan mit der Edition TIME : SPACE 1940 einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Whiskys gesetzt. Der 84 Jahre gereifte Single Malt ist die älteste Abfüllung, die die traditionsreiche Speyside-Destillerie jemals auf den Markt gebracht hat – und ab Sonntag, dem 29. Juni um 18 Uhr, über die Investment-Plattform Timeless als Bruchteilinvestition ab 50€ verfügbar.

TIME : SPACE 1940 vereint zwei Jahrgänge in einem ikonischen, doppelkammrigen Dekanter: eine 1940 destillierte Abfüllung, die über acht Jahrzehnte in europäischen Eichenfässern reifte, sowie ein 2018er Jahrgang, der unter modernsten Produktionsstandards entstand. Die Karaffe ist inspiriert von einer Zeitmaschine und wurde entworfen, um das Zusammenspiel von Vergangenheit und Zukunft visuell greifbar zu machen. Mit nur 200 Flaschen weltweit zählt TIME : SPACE 1940 zu den seltensten Abfüllungen von The Macallan.

Ein besonderes Highlight: Die sechs größten Investoren dieser Edition erhalten eine persönliche Einladung zu einem privaten Macallan-Tasting in Frankfurt, inklusive Übernachtung, Anreise und Fine Dining – alle Kosten übernimmt The Macallan.

Ein Sammlerstück mit Wertentwicklungspotenzial

TIME : SPACE erscheint in einem Marktumfeld, das zunehmend von stabilen Sachwerten und limitierten Collectibles geprägt ist. Der Macallan Collectible Index ist in den letzten zehn Jahren um über +400 % gestiegen und hat dabei viele klassische Aktienindizes deutlich übertroffen – trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten. Seltene Whiskys gelten unter Sammlern und Investoren als krisenresiliente Anlageklasse mit echtem Substanzwert.

Die Marke Macallan selbst unterstreicht diesen Trend regelmäßig: 2023 wurde eine Flasche des legendären Macallan 1926 bei Sotheby’s für umgerechnet 2,7 Millionen US-Dollar versteigert – der höchste jemals erzielte Preis für eine Spirituose.

Drop am Sonntag, 29. Juni um 18 Uhr

Die Fractional-Investment-Plattform Timeless ermöglicht es privaten Anlegern, sich schon ab 50 Euro an seltenen Sammlerstücken zu beteiligen, darunter Uhren, Kunstwerke, Sneakers oder eben hochwertige Whiskys.

Der Drop der Macallan TIME : SPACE 1940 Edition erfolgt am Sonntag, den 29. Juni um 18:00 Uhr über die Timeless-App. Die Anzahl der verfügbaren Anteile ist limitiert.