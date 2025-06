Distillery Manger Colin Gordon verlässt Ardbeg

Eine Meldung in Ausgabe 52/19 von The Ileach, der Inselzeitung für Islay, berichtet darüber, dass Ardbeg Distillery Manager Colin Gordon, der den Job 2020 von Micky Heads übernommen hat, mit September die Destillerie verlassen hat und eine neue Aufgabe in der Whiskyindustrie übernehmen wird. Ardbeg veröffentlichte dazu das folgende Statement:

„We are sorry to share the news that Colin is moving on … [He] is leaving to pursue a career in the scotch whisky industry outside of distilling. We wish him well as he begins a new chapter. We will soon begin the recruitment process for a role which is, arguably, one of the best jobs in the world“