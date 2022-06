TSB: Die 10 meistverkauften indischen Whisky-Marken

The Sprit Business blickt nach Indien, genauer auf den dort hergestellten Whisky und den indischen Markt, und präsentiert die 10 meistverkauften indischen Whisky-Marken. Wie überall auf dem Planten hatte auch dort die covid-19-Pandemie und die getroffenen Gegenmaßnahmen einen enormen Einfluss auf diese Wirtschaft-Sparte. Mittlerweile hat sich der Indian Whisky erholt, auch wenn noch nicht alle Marken ihre Absatzzahlen aus der Zeit vor der Pandemie erreichen konnten (hier finden Sie die 10 meistverkauften indischen Whisky-Marken in dem vor zwei Jahren veröffentlichten Artikel von The Sprit Business).

Die große Aufgabe der nächsten Zeit für den indischen Whisky auf dem heimischen Markt wird der Whisky aus Groß-Britannien sein. Im indische Bundesstaat Maharashtra (über 112 Millionen Einwohnern) wird die Einfuhrsteuer auf schottischen Whisky halbiert (statt 300% nur noch 150%, wir berichteten). Und es wird erwartet, dass als ein Ergebnis der laufenden Gesprächen über ein Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien der in ganz Indien geltende Zoll von 150 % auf Scotch Whisky aufgehoben wird. Dem schottischen Whisky würden sich si dann ganz neue Möglichkeiten auf diesem Markt bieten, den indischen Produzenten droht, auf ihrem heimischen Markt in den Hintergrund treten zu müssen.