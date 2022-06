Serge verkostet: Zwei Lagavulin (incl. Prima & Ultima)

Auf Whiskyfun geht es für Serge Valentin weiter mit den Doppelverkostungen. Nach dem gestrigen Ausflug zur alten Port Ellen Distillery verweilen wir noch ein wenig auf der Insel Islay und besuchen die Brennerei Lagavulin für das heutige Tasting. In diesem steht der diesjährigen Lagavulin-Abfüllung der Prima & Ultima Reihe eine The Syndicate Einzelfass-Abfüllung an der Seite. Auch hier finden wir erneut hohe Bewertungen, bei denen das Syndikat die Nase ganz leicht vorne hat:

Abfüllung Punkte