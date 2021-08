TSB: Glenfarclas erhält Baugenehmigung für zwei neue Warehouses

Die Destillerie Glenfarclas baut ihre Lagerkapazitäten aus: Laut einem Bericht in The Spirits Business ist der Bauantrag für zwei neue Lagerhäuser von der Behörde in Moray genehmigt worden, nach einer seit März andauernden Prüfungphase.

Knapp 2000 Quadratmeter sind die beiden geplanten Warehouses gemeinsam groß, und sie sollen auf dem Gelände der Destillerie gebaut werden, um dort nach Fertigstellung jeweils 2500 Fässer in höchstens drei Etagen reifen lassen zu können. Die Fassgrößen, die dafür vorgesehen sind, liegen zwischen 190 und 500 Liter.

Ein Termin für die Fertigstellung der beiden Lagerhäuser wurde nicht genannt.