PR: Neu – Laphroaig 10 Year Old Cask Strength Batch 13 2021, Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021

Kurz angekündigt haben wir die beiden Whiskys ja schon vor einigen Tagen – jetzt aber sind auch die offiziellen Infos von Laphroaig Deutschland über die neuen Laphroaig 10 Year Old Cask Strength Batch 13 – 2021 und den Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021 bei uns eingetroffen, und natürlich wollen wir diese Informationen Ihnen nicht vorenthalten.

Worauf sich Freunde der Destillerie Laphroaig jetzt freuen können und wann Batch 14 des Laphroaig 10 Year Old Cask Strength erscheinen wird, lesen Sie untenstehend:

Laphroaig 10 Year Old Cask Strength Batch 13 – 2021 Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021

Abgefüllt in Fassstärke. Für puren, unverfälschten Laphroaig-Genuss.

Frankfurt, im August 2021 – Fantastische Neuigkeiten für alle Liebhaber des unverwechselbaren, torfig-rauchigen Laphroaig Islay Single Malts: Die Destillerie präsentiert zwei mit Spannung erwartete limitierte Sonderabfüllungen in Fass- stärke: Batch 13 des beliebten Klassikers Laphroaig 10 Year Old Cask Strength und Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021. Sorgfältig gelagert in den Warehouses der Laphroaig-Destillerie auf der schottischen Insel Islay. In ehemali- gen Bourbonfässern gereift und ohne Kältefiltrierung abgefüllt, um Aroma, Geschmack und Textur in der ganzen Fülle zu bewahren. Kompromisslose Quali- tät und der pure, unverfälschte Geschmack einer Abfüllung in Fassstärke. Die beiden streng limitierten Editionen des beliebten Single Malts sind ab sofort im deutschen Fachhandel erhältlich.

10 Year Old Cask Strength Batch 13 – 2021

Authentisch und kompromisslos – typisch für den rauen Charakter des Laphroaig Single Malts – baut die fassstarke Version auf dem Erfolg des Klassikers 10 Year Old auf. Laphroaig 10 Year Old Cask Strength ist eine einzigartige Kombination aus besonders gehaltvollem Geschmack und dem intensiven Charakter von Laphroaig. Er reifte über zehn Jahre in ehemaligen Bourbonfässern, ist nicht kältefiltriert und wurde in Fassstärke abgefüllt. Diese Stärke von 57,9% Vol. verleiht dem Laphroaig 10YO CS eine zusätzliche überwältigende Kraft und macht dieses Single-Malt-Erlebnis noch intensiver.

Beim Nosing fasziniert der Laphroaig 10 Year Old mit süßen Noten von Manu- ka-Honig, sorgfältig ausbalanciert durch die Aromen von Torf und Zedernrauch. Diese sich im Aroma ankündigende Verbindung aus Süße und Würze setzt sich auf dem Gaumen mit Noten von über offenem Feuer gerösteten Marshmallows, Kara- mell mit einem Hauch von weißem Pfeffer und gemahlenem Zimt fort. Im Finale schwingen Noten von würzigen Eichentanninen und Meersalz mit.

25 Year Old Cask Strength 2021

Der 25 Year Old ist ein facettenreicher, subtiler und eleganter Single Malt – das Ergebnis einer Vermählung sorgfältig durch den Master Distiller ausgewählter Ex-Bourbonfässer. In Ruhe gereift, nicht kältefiltriert und in Fassstärke (51,9% Vol.) abgefüllt – für unverfälschten Islay-Single-Malt-Genuss.

Sein tiefes Gold lässt bereits den außergewöhnlichen Charakter dieses Whiskys erkennen. Eine Verbindung aus süßer Vanille und Eiche, gemischt mit medizini- schen Noten, Jod und dem typischen Torfrauch von Islay. Süß und pfeffrig in der Nase, mit Anklängen von Kaugummi. Auf dem Gaumen mit Noten von Heidehonig und Gewürzen sowie einem blumigen Finale mit einem Hauch von Meersalz.

TASTING NOTES:

Cask Strength 10 Year Old Batch 13 – 2021:

FARBE: Gelbbraun.

AROMA: Süße Getreide- und Gebäcknoten, frische Eiche, Zedernrauch und Manu- ka-Honig. Kräftiger Pfeifentabak und altes Leder kombiniert mit einem Touch Kerzenwachs, Vanillecreme und Muskatnuss.

GESCHMACK: Süß und würzig, nach angebrannten Fass- dauben, über offenem Feuer gerösteten Marshmallows, Toffee, Meersalz, Vanille und Karamellwaffeln. Röstkaffee mit einem Hauch von weißem Pfeffer und gemahlenem Zimt.

NACHKLANG: Blumig mit würzigen Tanninen, Jod und Meersalz.

Alkoholgehalt: 57,9% Vol. (Cask Strength)

Servierempfehlung: Pur oder mit ein paar Tropfen Wasser

Cask Strength 25 Year Old 2021:

FARBE: Tiefes Gold.

AROMA: Süß und blumig durch Honig und Birnendrops. Kaugummi und starker Thymian-Duft, Potpourri und Geranie mit leichter Nelke und weißem Pfeffer sowie frischem Torf. Islay-Algen mit einem Hauch von Zitrone vervollständigen dieses komplexe Aroma.

GESCHMACK: Süß, kräutrig, mit Noten von Heidehonig und leichtem Holzrauch, Limette, Salz, Jod und schwarzer Pfeffer, Marinade, Gewürze. Nelke, Clementinenschalen und medizinische Noten.

NACHKLANG: Trocken mit Noten von Frühlingsblumen und einem Hauch von Meersalz.

Servierempfehlung: Pur oder mit ein paar Tropfen Wasser.

Alkoholgehalt: 51,9% Vol. (Cask Strength)

Gebinde: 0,7 l, erhältlich im deutschen Fachhandel.

Die Kunst der Vorfreude wird neu belebt…

Batch 13 des 10 Year Old Cask Strength und 25 Year Old Cask Strength 2021 sind ein Muss für alle Connaisseure, Enthusiasten und Liebhaber außergewöhnlicher, speziell getorfter Single Malt Scotch Whiskys.

Und es geht weiter! Für November 2021 kündigt die Laphroaig-Destillerie die Präsentation von Batch 14 des 10 Year Old Cask Strength an!