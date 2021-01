TTB-Neuheit: Lagavulin 11yo Offerman Edition Finished in Guinness Casks

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank ist eine neue Offerman-Edition von Lagavulin aufgetaucht, und zwar eine mit einem gewissen Twist: Die Lagavulin 11yo Offerman Edition Finished in Guinness Casks ist, wie der Name schon sagt, ein 11 Jahre alter Lagavulin, der eine Nachreifung in Guinness-Fässern (oder wohl besser gesagt, Fässer, die mit Guiness-Bier präpariert waren, erfahren hat.

Die Lagavulin 11yo Offerman Edition Finished in Guinness Casks ist mit 43% vol. abgefüllt und dürfte wohl leider nur in den USA erhältlich sein – wer also wissen will, wie sich das Guinness-Finish auf den selbst bereits sehr charakterstarken Lagavulin auswirkt, der muss dann wahrscheinlich auf Eigenimport setzen. Obwohl – die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt…

Hier jedenfalls die Etiketten der Abfüllung:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.