TTB-Neuheit: Tobermory 27yo Oloroso Cask Finish – das Finale der Hebridean Serie

Anfang 2022 durften wir Ihnen die erste Abfüllung der Hebridean Serie von Tobermory vorstellen, ein 24 Jahre alter Whisky, der in Oloroso Sherry Fässern gefinisht war und in einer Auflage von 3.600 Flaschen erschien. Nachfolgend veröffentlichte die Destillerie auf der Isle of Mull einen Tobermory 25yo und einen Tobermory 26yo – um jetzt das Finale mit einem Tobermory 27yo zu zelebrieren. Wenn man von den Erscheinungsdaten der drei Vorläufer ausgeht, wird der neue Tobermory 27yo (ebenfalls in Oloroso Sherry Fässern gefinisht) Ende Februar oder Anfang März 2025 auf den Markt kommen – aber das ist das, was man als “educated guess” bezeichnet.

Hier können wir Ihnen jedenfalls bereits das Label der neuen Abfüllung (die mit 53,1% vol. Alkoholstärke in die Flasche kommen wird) zeigen, wie wir sie auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben. Die offizielle Vorstellung wird uns dann zeitnah zum Release für Sie erreichen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.