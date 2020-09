Video: Cliffs of Moher UHD drone footage 2019

Oben gestanden sind wahrscheinlich schon einige unserer Leser, auf den Cliffs of Moher in Irland – einem wirklich wunderschönen und beeindruckenden Ort, der nicht umsonst ein absoluter Magnet für Touristen ist.

Wir wollen Ihnen aber heute die Cliffs of Moher in einer Weise zeigen, wie Sie sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben: mit den Augen eines Vogels oder besser gesagt einer Drone. Cliffs of Moher UHD drone footage 2019 von Eyezone Studio auf Youtube nimmt Sie mit an den Rand der Klippen, darunter und darüber – und es ist gut vorstellbar, dass der Thermik wegen das Fliegen dort gar nicht so leicht ist.

Genießen Sie jedenfalls die gut zwei Minuten mit spektakulären Bildern – unser heutiges Sonntagsvideo. Wir melden uns dann später wieder mit den Whiskyvideos der Woche, in denen Blogger aus Deutschland und Österreich interessante Abfüllungen verkosten. Bis dahin einen schönen Sonntag!